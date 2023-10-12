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  4. Görüntüler bugün çekildi! Güneşi gören denize koştu, sahiller dolup taştı

Görüntüler bugün çekildi! Güneşi gören denize koştu, sahiller dolup taştı

12.10.2023 13:30 | Son Güncelleme:
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Antalya'da hava sıcaklığı, ekim ayı ortalamasının üzerine çıkarak 31 dereceye kadar çıktı. Güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, sahillere koştu. Denize girip güneşlenen insanların sahillerde oluşturduğu yoğunluk, yaz aylarını aratmadı. Pastırma yazı sıcakları yaşanan kentte, hafta sonu ise yağış bekleniyor.

Görüntüler bugün çekildi! Güneşi gören denize koştu, sahiller dolup taştı

Hava sıcaklığının 31 derece ölçüldüğü Antalya'da, ekim ayından kasım ayının ortasına güneşli, hava sıcaklığının mevsime göre yüksek olduğu günler için kullanılan 'pastırma yazı' yaşanıyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre 1930-2022 yılları arası ekim ayı sıcaklık ortalamasının 20.6 derece olduğu kentte, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklığı fırsat bilenler, sahilde güneşlendi.

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Güneşli havayı fırsat bilenler denize girip yazdan kalma günlerin keyfini yaşadı. Bazıları plajda yürüyüş yapıp, sahilde vakit geçirdi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre kentte pastırma yazı sıcakları yarın da sürecek.

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Hafta sonu gök gürültülü sağanak beklenen kentte, cumartesi günü en yüksek sıcaklığın 27 dereceye, pazar günü 24 dereceye düşeceği tahmin ediliyor.

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Pazartesi en yüksek sıcaklığın 25 derece olması ve günün az bulutlu geçmesi bekleniyor.

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(DHA)

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