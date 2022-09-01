Görüntüler büyük tepki çekmişti! Kedisine eziyet eden kişi yakalandı! İşte cezası

Sosyal medyada büyük tepki çeken olayda M.S.İ. isimli şahıs, evinde beslediği kediye evi kirlettiği gerekçesiyle şiddet gösterdi. Hayvanı yıkadığı esnada boğmaya çalışan, ardından duvara fırlatan şahıs, o anları ise cep telefonu ile kayda aldı. Şikayet üzerine kedi, yetkililer tarafından alınarak kliniğe götürüldü.
Görüntülerin ardından harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği görevlileri olayla ilgili inceleme başlattı.
Olayın, M.S.İ. (24) tarafından 28 Ağustos Pazar günü gerçekleştirildiği belirlendi. Görüntülerde yer alan M.S.İ, Pendik Yenişehir Mahallesi'ndeki ikametinde yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından ''5199 Sayılı Kanuna muhalefet'' suçundan adli makamlara sevk edilen şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.
Ayrıca M.S.İ'ye, Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında 2 bin 43 lira idari para cezası verildi.
Şiddete uğrayan kedi koruma altına alındı. (AA)
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