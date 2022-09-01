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Görüntüler büyük tepki çekmişti! Kedisine eziyet eden kişi yakalandı! İşte cezası

01.09.2022 01:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un Pendik ilçesinde bir evde kedisine eziyet eden şahıs çektiği görüntüleri de sosyal medyadan paylaşmıştı. Büyük tepki çeken görüntülerin ardından harekete geçen Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri şüpheliyi yakalandı. Şiddete uğrayan kedi koruma altına alınırken, eziyet eden 24 yaşındaki M.S.İ.'nin de cezası belli oldu.

Görüntüler büyük tepki çekmişti! Kedisine eziyet eden kişi yakalandı! İşte cezası

Sosyal medyada büyük tepki çeken olayda M.S.İ. isimli şahıs, evinde beslediği kediye evi kirlettiği gerekçesiyle şiddet gösterdi. Hayvanı yıkadığı esnada boğmaya çalışan, ardından duvara fırlatan şahıs, o anları ise cep telefonu ile kayda aldı. Şikayet üzerine kedi, yetkililer tarafından alınarak kliniğe götürüldü.

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Görüntülerin ardından harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği görevlileri olayla ilgili inceleme başlattı.

PENDİK'TE YAKALANDI

Olayın, M.S.İ. (24) tarafından 28 Ağustos Pazar günü gerçekleştirildiği belirlendi. Görüntülerde yer alan M.S.İ, Pendik Yenişehir Mahallesi'ndeki ikametinde yakalandı.

PARA CEZASI UYGULANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından ''5199 Sayılı Kanuna muhalefet'' suçundan adli makamlara sevk edilen şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Ayrıca M.S.İ'ye, Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında 2 bin 43 lira idari para cezası verildi.

Şiddete uğrayan kedi koruma altına alındı. (AA)

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