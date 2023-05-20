Görüntüler Iğdır'dan... Eve yıldırım düştü, 1 kişi yaralandı!

Iğdır, iki günden beri yağmurlu bir havanın etkisi altında. Bugün de kapalı havayla uyanan kentte yağmur öncesi Emek Mahallesi'nde bir kişi; evinin penceresinden cep telefonuyla görüntü alırken birden karşıdaki tek katlı, bahçeli eve yıldırım düştü.

Alevlerden korkan vatandaşın bağırarak cep telefonunu bırakması görüntülere yansıdı.

Bu arada yıldırımın düştüğü Emek Mahallesi'ndeki evde bulunan bir kişinin yaralandığı öğrenildi.

El ve ayaklarında yaralanma olan kişinin Iğdır Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığı öğrenildi. (DHA)

