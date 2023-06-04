HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Görüntüler İstanbul'da kaydedildi: İzleyenler şaştı kaldı! Otobüsün yanan motorunu üfleyerek söndürmeye çalıştı

Görüntüler İstanbul'da kaydedildi: İzleyenler şaştı kaldı! Otobüsün yanan motorunu üfleyerek söndürmeye çalıştı

04.06.2023 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kağıthane'de halk otobüsünün şoförü motor kısmında çıkan yangını üfleyerek söndürmeye çalıştı. Çevredekilerin, "Tüpü sık, üflemeyle sönmez" uyarısıyla elindeki yangın tüpünü kullanan şoför alevleri söndürdü. İlginç anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Çarşamba günü öğle saatlerinde meydana geldi. Seyrantepe'de seyir halindeyken motor kısmından dumanlar çıkan İETT'ye bağlı halk otobüsünün şoförü motor kapağını açtı. Alevle karşılaşan otobüs şoförü, yangın tüpünü alıp geldiğinde ne yapacağını şaşırınca motor kısmında çıkan yangını üfleyerek söndürmeye çalıştı. Olayı gören vatandaşlar, “Tüpü sık, üflemeyle sönmez" şeklinde uyarıda bulunurken, otobüs şoförü elindeki yangın tüpünü sıkarak yangını söndürdü. Bir vatandaş bu ilginç olayı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

(DHA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şaka gibi olay! Neye uğradığını şaşırdı: "Bilezik gibi geçirdiler"Şaka gibi olay! Neye uğradığını şaşırdı: "Bilezik gibi geçirdiler"
Erdoğan'ın Göreve Başlama Töreni'nde dikkat çeken kare!Erdoğan'ın Göreve Başlama Töreni'nde dikkat çeken kare!
Erdoğan yemin etti, yeni dönem başladı! İlk kabine toplantısı...Erdoğan yemin etti, yeni dönem başladı! İlk kabine toplantısı...
Anahtar Kelimeler:
otobüs

En Çok Okunan Haberler

Şimşek: "Türkiye'nin başka seçeneği kalmamıştır"

Şimşek: "Türkiye'nin başka seçeneği kalmamıştır"

'Devlet Bahçeli etkisi' iddiası...

'Devlet Bahçeli etkisi' iddiası...

MİT'in başına İbrahim Kalın mı geçiyor?

MİT'in başına İbrahim Kalın mı geçiyor?

Süleyman Soylu'dan yeni kabine sonrası ilk açıklama!

Süleyman Soylu'dan yeni kabine sonrası ilk açıklama!

Süper Lig devinden yılın transfer harekatı

Süper Lig devinden yılın transfer harekatı

Yönetimden ilk hamle geldi! Icardi'nin isteği herkesi şaşırttı

Yönetimden ilk hamle geldi! Icardi'nin isteği herkesi şaşırttı

İlginizi Çekebilir

Damadın çeyiz teslimatı olay oldu! Deste deste parayı zor taşıdılar

Damadın çeyiz teslimatı olay oldu! Deste deste parayı zor taşıdılar

Canlı yayında şişe şişe içti! Saatler sonra öldü

Canlı yayında şişe şişe içti! Saatler sonra öldü

Altınyıldız'dan İpekyol'a stilinize yeni bir soluk getirecek markaların ürünlerinde indirim

Altınyıldız'dan İpekyol'a stilinize yeni bir soluk getirecek markaların ürünlerinde indirim

Sevgilisini bıçaklayarak öldürdü! Cansız bedenini çöpe attı...

Sevgilisini bıçaklayarak öldürdü! Cansız bedenini çöpe attı...

5 yaşındaki oğlunu öldürdü! Vücudunu parçalayıp yemek yaptı

5 yaşındaki oğlunu öldürdü! Vücudunu parçalayıp yemek yaptı

Tarzınızı yansıtacak sezonun en trend ayakkabıları indirimde

Tarzınızı yansıtacak sezonun en trend ayakkabıları indirimde

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.