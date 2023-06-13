HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Görüntüler Samsun'dan... İstinat duvarları sele dayanamadı: Araçlar boşluğa düştü!

Görüntüler Samsun'dan... İstinat duvarları sele dayanamadı: Araçlar boşluğa düştü!

13.06.2023 19:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da iki apartman arasındaki istinat duvarının aşırı yağış nedeniyle yıkılması sonucu oluşan boşluğa düşen 10 araç ile teknede hasar meydana geldi. Öte yandan bir kadının, yıkılmaya devam eden duvara aldırmadan otomobilini kurtarması ise kameralara yansıdı.

Görüntüler Samsun'dan... İstinat duvarları sele dayanamadı: Araçlar boşluğa düştü!

Samsun'un Atakum ilçesinde sel sonrası 2 ayrı apartmanın istinat duvarında meydana gelen yıkımda toplam 10 araç ve 1 tekne zarar gördü. İstinat duvarının yıkılma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Gece saatlerinde etkili olan sağanak Samsun’un merkez ilçeleri İlkadım, Atakum ve Canik’te sele neden oldu. Birçok cadde, sokak ve yol suyla kaplanırken, bodrum katlarını ve iş yerlerini de su bastı. Metrekareye 53,2 kilo yağış düşen Atakum’da Küçükkolpınar Mahallesi’nde 6 katlı bir apartmanın istinat duvarı çökerken, duvarın üstünde bulunan 7 araç ve 1 teknede maddi zarar meydana geldi. Mimarsinan Mahallesi’ndeki bir apartmanın yıkılan istinat duvarının altında kalan 3 otomobil de kullanılamaz hale geldi.

y1

İSTİNAT DUVARININ YIKILMA ANI KAMERA, CESUR KADIN ARABASINI SON ANDA KURTARDI

Mimarsinan Mahallesi'nde yıkılan istinat duvarının görüntüsü güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde sel sularına dayanamayan duvarın 3 otomobilin üstüne yıkıldığı, 1 otomobile de yıkılmak üzere olduğu görüldü. Cesur kadın, yıkılmaya devam eden duvara aldırmadan otomobiline atlayarak, göçük altında kalmaktan son arda kurtardı.

fs

Arabası duvarın altında kalan otomobil sahibi Satılmış Kabataş, "Arabanın üstüne istinat duvarı yıkılmış. Gece fark edemedik, sabah komşular söyledi. Arabaları kurtarmayı bırakın yanına bile yaklaşamadık. Buralar sabahleyin su dolmuştu. Ne olduysa sabah ezanından sonra oldu. Biz durumu fark ettiğimizde arabalar zaten duvarın altında kalmıştı." dedi.

y2

10 ARAÇ VE 1 TEKNE YIKILAN İSTİNAT DUVARI YÜZÜNDEN ZARAR GÖRDÜ

Küçükkolpınar Mahallesi’ndeki istinat duvarı çökmesinin görgü tanıklarından Orhan Oğuzhan ise, "Sabah kalktığımızda duvarı bu halde bulduk. Arabalarımız çukura gitmiş, ağaçlar yıkılmış ve istinat duvarı çökmüştü. 7 otomobil bir de teknemiz vardı. Onlarda hasar meydana geldi. Çökmede 2 arabada hasar vardı ama çekiciyle çekilirken de bazı zararlar meydana geldi. Daha önce de yoğun yağmur olmuştu ama ilk defa böyle bir şey oldu. Yetkililer kontrollerini yaptı ama sonuç ne olur bilemiyoruz." diye konuştu. (İHA)

Kara yolunda heyelan! İki araç toprak altında kaldı Kara yolunda heyelan! İki araç toprak altında kaldı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
CHP'nin 9 il başkanından "değişim" çağrısı!CHP'nin 9 il başkanından "değişim" çağrısı!
Eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci kaza geçirdi! Yanındaki arkadaşı da yaralandıEski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci kaza geçirdi! Yanındaki arkadaşı da yaralandı
Yeni parti kurabileceği iddia ediliyordu! İmamoğlu'ndan açıklamaYeni parti kurabileceği iddia ediliyordu! İmamoğlu'ndan açıklama
Anahtar Kelimeler:
Samsun istinat duvarı

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücret 2023 zammı o tarihe kadar tamam! Toplantı bitti ilk açıklama geldi

Asgari ücret 2023 zammı o tarihe kadar tamam! Toplantı bitti ilk açıklama geldi

Ünlü isim için flaş karar... Merkez Bankası'ndaki görevine son verildi

Ünlü isim için flaş karar... Merkez Bankası'ndaki görevine son verildi

19 ilçe birden il olabilir... Biri de İstanbul'un yanı başında

19 ilçe birden il olabilir... Biri de İstanbul'un yanı başında

Erdoğan'dan Azerbaycan'da kritik Şuşa mesajı!

Erdoğan'dan Azerbaycan'da kritik Şuşa mesajı!

İstifa sorusuna dikkat çeken yanıt!

İstifa sorusuna dikkat çeken yanıt!

Devlet Bahçeli'den asgari ücret açıklaması! 'Söz veriyorum'

Devlet Bahçeli'den asgari ücret açıklaması! 'Söz veriyorum'

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Olay hareket! Joe Biden ile tokalaştıktan sonra üstünü çıkarttı

Olay hareket! Joe Biden ile tokalaştıktan sonra üstünü çıkarttı

En iyi seyahat arkadaşı burada! Biggdesign valiz setinde %30 indirim

En iyi seyahat arkadaşı burada! Biggdesign valiz setinde %30 indirim

Kapalıçarşı videosu gündem yarattı! Dönüp dönüp tekrar baktılar

Kapalıçarşı videosu gündem yarattı! Dönüp dönüp tekrar baktılar

İkizler ikiz kardeşlerle sevgili! “Bazen karıştırıyoruz ama sorun değil”

İkizler ikiz kardeşlerle sevgili! “Bazen karıştırıyoruz ama sorun değil”

Hafif, dayanıklı, konforlu! Jack Wolfskin yazlık ayakkabıda indirim

Hafif, dayanıklı, konforlu! Jack Wolfskin yazlık ayakkabıda indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.