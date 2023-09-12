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  4. Görüntüler Şanlıurfa'dan! El frenini çekmeyi unuttuğu araç 2 metrelik boşluğa düştü

Görüntüler Şanlıurfa'dan! El frenini çekmeyi unuttuğu araç 2 metrelik boşluğa düştü

12.09.2023 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde el freni çekilmeden park edilen otomobil, yol kenarında bulunan 2 metrelik boşluğa düştü, o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, ilçenin Ayvanat Mahallesi Belediye konutları mevkiinde meydana geldi.

Sahibi ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil, sürücüsü tarafından el freni çekilmeden park etmesi sonucu otomobil kendi kendine hareket ederek 2 metrelik boşluğa düştü, o anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde otomobil sahibi, aracı park ederek indiği ve bir şeylerle meşgul olduğu görülüyor, park halindeki otomobil bir süre sonra kendi kendine hareket ediyor. Sürücü aracın hareket ettiğini görüp peşinden koşmasına rağmen, otomobili yakalayamıyor, daha sonra otomobil 2 metrelik boşluğa düşüyor.

(İHA)

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Şanlıurfa araba

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