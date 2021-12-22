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  4. Görüntüler şaşkına çevirdi! Üzerine çuval geçirerek hırsızlık yaptı

Görüntüler şaşkına çevirdi! Üzerine çuval geçirerek hırsızlık yaptı

22.12.2021 20:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da, çaldığı banka kartıyla, üzerine çuval geçirmiş halde, ATM'den para çeken şüpheli, 25 güvenlik kamerasının 172 saatlik görüntülerinden kimliği tespit edilerek yakalandı.

Olay, 23 Kasım'da Darende ilçesi Günpınar Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, Ali T., kartının çalındığını fark edip durumu bankasına bildirdi. Bir süre sonra çalınan kartla ATM'den bin 500 lira çekildiği anlaşılınca durum polise bildirildi.

ÜZERİNE ÇUVAL GEÇİRİP KİMLİĞİNİ GİZLEMEYE ÇALIŞTI

ATM'nin güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, çalıntı kartla işlem yapan kişinin üzerine çuval geçirerek kamufle olduğunu fark etti. Polis, bölgedeki 25 ayrı güvenlik kamerasının 172 saatlik kayıtlarını incelemeye aldı. İncelemede, kimliğinin belirlenmemesi için üzerine çuval geçirerek ATM'ye giden şüphelinin Hasan K. olduğu tespit edildi.

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OPERASYONLA GÖZALTINA ALINDI

Dün adresine düzenlenen operasyonla yakalanan Hasan K., gözaltına alındı. Şüphelinin emniyette sorgulanmasına başlanırken, adresinde bulunan bin 500 lira ise sahibine teslim edildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Malatya
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