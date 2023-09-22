HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Görüntüler sosyal medyada gündem oldu! Metrobüs yolundaki dubaları deviren sürücü yakalandı

Görüntüler sosyal medyada gündem oldu! Metrobüs yolundaki dubaları deviren sürücü yakalandı

22.09.2023 17:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da metrobüs için ayrılan şeritteki dubaları deviren sürücünün görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Olayın ardından harekete geçen emniyet güçleri sürücüyü gözaltına aldı. Sürücüye ceza kesilirken, trafiği tehlikeye atacak şekilde araç kullanması nedeniyle de adli işlem başlatıldı.

Görüntüler sosyal medyada gündem oldu! Metrobüs yolundaki dubaları deviren sürücü yakalandı

Sosyal medyada yayınlanan videoda, Haramidere'de metrobüs yolunda yapılan çalışma nedeniyle D-100'de metrobüsler için ayrılan yoldaki dubaların bir sürücü tarafından devrildiği görüldü. Metrobüstekilerin ve diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atan sürücünün A.A. olduğu tespit edildi.

f05a11a18346c3db5ad833445da02d2b

Şüpheli hakkında "trafik işaretlerini bozma, yerini değiştirme" suçundan 1979 lira "şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamak" suçundan 436 lira cezai işlem uygulandı.

EHLİYETİNE EL KONULDU

A.A.'nın seyir halindeyken trafiğin akışına aykırı olarak diğer yol kullanıcılarını tehlikeye atacak şekilde araç kullanması nedeniyle, adli işlem başlatıldı.

be184a67dd134c896d348abe9cd754a6
A.A.'nın sürücü belgesine de el konduğu belirtildi. A.A'nın ehliyetini geri almak için sağlık ve psikoteknik raporu alması gerektiği kaydedildi. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Avukatını ve emekli icra müdürünü katletmişti! Vahşetin nedeni...Avukatını ve emekli icra müdürünü katletmişti! Vahşetin nedeni...
Dünyanın gözü oradaydı! Bir kentte bir günde 245 cesede ulaşıldıDünyanın gözü oradaydı! Bir kentte bir günde 245 cesede ulaşıldı
Hareket halindeki kamyona binmek isterken canından oldu!Hareket halindeki kamyona binmek isterken canından oldu!
Anahtar Kelimeler:
metrobüs İstanbul

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Galibiyet kutlaması gündem yarattı! Yarı çıplak sahaya atladılar

Galibiyet kutlaması gündem yarattı! Yarı çıplak sahaya atladılar

Levi's, Tommy Hilfiger ve dahası! Ünlü moda markalarında %50'ye varan indirim

Levi's, Tommy Hilfiger ve dahası! Ünlü moda markalarında %50'ye varan indirim

Domuz eti yemeden önce besmele çekti! Cezası ağır oldu

Domuz eti yemeden önce besmele çekti! Cezası ağır oldu

Yanlış harita bilgisi ölümüne neden oldu! Çöken köprüyü gösterince...

Yanlış harita bilgisi ölümüne neden oldu! Çöken köprüyü gösterince...

Ekonomik, pratik, çevre dostu, sağlıklı! Çok satan su arıtma sürahisini sizin için inceledik

Ekonomik, pratik, çevre dostu, sağlıklı! Çok satan su arıtma sürahisini sizin için inceledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.