Görüntüler sosyal medyadan yayınlandı... İstanbul'da "yürüyen merdivenlere sabotaj" iddiası

İstanbul'da metro merdivenlerinin sürekli olarak arızalandığına yönelik iddialar ortaya atılıyordu. Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerle birlikte ise sosyal medya kullanıcıları "yürüyen merdivenlere sabotaj" iddiasını gündeme getirdi.

İŞTE O GÖRÜNTÜLER

"İBB Haber" isimli sosyal medya hesabından paylaşılan o görüntülerde, iddiaya göre Gayrettepe’de M2 metro hattında iki kişinin yürüyen merdivenlerin düğmesine bastığı anlar yer aldı.

Görüntülerle birlikte iki kişinin kasıtlı olarak sistemi kapattığı iddia edildi.

Dün yapılan söz konusu paylaşımda, "Metronun yürüyen merdivenlerine yönelik sabotaj yapan kişiler kameraya yakalandı. Bugün saat 16:10’da Gayrettepe’de M2 metro hattında güvenlik kameralarına yansıyan o görüntüleri yayınlıyoruz." ifadeleri kullanıldı.





