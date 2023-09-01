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Görüntüler sosyal medyadan yayınlandı... İstanbul'da "yürüyen merdivenlere sabotaj" iddiası

01.09.2023 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da metro merdivenlerinin sürekli olarak arızalandığına yönelik iddialar varken, sosyal medyadan dikkat çekici görüntüler paylaşıldı. Söz konusu görüntüler sonrası, "yürüyen merdivenlere sabotaj" iddiası sosyal medyada gündeme taşındı. "Gayrettepe’de M2 metro hattında güvenlik kameralarına yansıyan o görüntüleri yayınlıyoruz" diyerek paylaşılan o görüntülerde iddiaya göre, iki kişinin yürüyen merdivenlerin düğmesine basıp sistemi kapattığı anlar yer aldı.

İstanbul'da metro merdivenlerinin sürekli olarak arızalandığına yönelik iddialar ortaya atılıyordu. Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerle birlikte ise sosyal medya kullanıcıları "yürüyen merdivenlere sabotaj" iddiasını gündeme getirdi.

İŞTE O GÖRÜNTÜLER

"İBB Haber" isimli sosyal medya hesabından paylaşılan o görüntülerde, iddiaya göre Gayrettepe’de M2 metro hattında iki kişinin yürüyen merdivenlerin düğmesine bastığı anlar yer aldı.

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Görüntülerle birlikte iki kişinin kasıtlı olarak sistemi kapattığı iddia edildi.

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Dün yapılan söz konusu paylaşımda, "Metronun yürüyen merdivenlerine yönelik sabotaj yapan kişiler kameraya yakalandı. Bugün saat 16:10’da Gayrettepe’de M2 metro hattında güvenlik kameralarına yansıyan o görüntüleri yayınlıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

ibb

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