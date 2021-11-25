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  4. Görüntüler tepki çekmişti! Kadıköy metrosundaki saldırgan ile ilgili detaylar ortaya çıktı

Görüntüler tepki çekmişti! Kadıköy metrosundaki saldırgan ile ilgili detaylar ortaya çıktı

25.11.2021 17:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadıköy metrosunda elinde bıçakla anne ile kızına tehditler savuran E.Y.'nin, 2018 yılında ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan 2 yıl 12 ay hapis cezası aldığı, 2019 yılında tutuklandığı ve geçtiğimiz yıl koşullu salıverilmeye hak kazanarak tahliye edildiği ortaya çıktı.

Görüntüler tepki çekmişti! Kadıköy metrosundaki saldırgan ile ilgili detaylar ortaya çıktı

Kadıköy-Tavşantepe seferi yapan metroda dün saat 19.00 sıralarında E.Y. isimli şahıs, tartıştığı kadına ve annesine bıçak çekerek hakaret ve tehditler savurmuştu. O anlar Türkiye’nin gündemine oturmuştu.

Olayın ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli E.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na getirildi. Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan şüpheli E.Y., tutuklanması talebiyle Anadolu Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

"BANA UÇAN TEKME ATTI"

Şüpheli E.Y., mahkemedeki sorgusunda, “Metroda karşılaştığım ve tanımadığım müştekinin maskesini takmadığını fark ettim. Astım hastası olduğum için müştekiyi uyardım. Başka bir bayan bu sırada bizim olaya müdahil oldu. Bana uçan tekme attı. Kendisi tekvandocuymuş sonradan öğrendim. Bana saldırdı” dedi.

"LİNÇ EDİLECEĞİMDEN KORKTUĞUM İÇİN BIÇAĞI ÇIKARDIM"

Evinde bulunan ekmek bıçağını biletmek amacıyla yanına aldığını söyleyen E.Y., “Metroya gireceğim sırada poşetten yırtılarak düştü. Ben de poşetten düşen bıçağı gazeteye sararak montumun içine koydum. Metroya girerken beni kimse kontrol etmedi. Psikolojik sıkıntılarım var. Bıçağı birisini yaralamak veya başka bir kötü kasıtla taşımadım. Metroda bayanla tartışınca herkes üzerime geldi. Linç edileceğimden korktuğum için söz konusu bıçağı çıkardım. Kimseyi yaralamadım” diyerek suçlamaları kabul etmedi.

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TUTUKLANDI

Şüphelinin insanların toplu olarak ulaşım yapmış olduğu metroya ekmek bıçağıyla girerek müştekinin üzerine yürüyüp tehdit ettiğine dair kamera görüntülerinin olduğunu ve söz konusu suçun şüpheli tarafından işlendiğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunduğunu gerekçe gösteren hakimlik, şüpheli E.Y.’nin tutuklanmasına karar verdi. Şüpheli, ‘silahla tehdit’, ‘basit yaralamaya teşebbüs’, ‘halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla tehdit’ suçlarından tutuklandı.

ŞÜPHELİ HAKKINDA YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

E.Y.’nin İstanbul Anadolu 38. Asliye Ceza Mahkemesince ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan 2018 yılında 2 yıl 12 ay hapis cezası aldığı ve 2019 yılında tutuklandığı öğrenildi. E.Y.’nin 26 Aralık 2021 tarihinde tahliye olması gerekirken, cezasını iyi halli geçirdiği için 29 Haziran 2020 tarihinde koşullu salıverilmeye hak kazanarak tahliye edildiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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