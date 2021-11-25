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  4. Metroda bıçakla tehdit edilen kadın konuştu: Tekvandocuyum, kendime güvendim ama çok korktum

Metroda bıçakla tehdit edilen kadın konuştu: Tekvandocuyum, kendime güvendim ama çok korktum

25.11.2021 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadıköy-Tavşantepe seferini gerçekleştiren metroda bir şahıs, tartıştığı kadına bıçak çekerek hakaretler savurdu. Kadın yolcuyu bıçakla tehdit eden saldırgan yakalanırken, bıçaklı kişinin tehditler savurduğu kadın ise açıklamalarda bulundu. Senanur Damgacı, "Tekvandocuyum. Kendime güvendim ama o sırada çok korktuk" dedi.

Kadıköy Tavşantepe metrosunda bıçaklı kişinin tehditler savurduğu kadın açıklamalarda bulundu.

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''KENDİME GÜVENDİM AMA ÇOK KORKTUK''

Annesiyle yolculuk ederken bıçaklı kişinin tehdidiyle karşılaştıklarını belirten 26 yaşındaki Senanur Damgacı, "Tekvandocuyum. Kendime güvendim ama o sırada çok korktuk" dedi.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Kadın yolcuyu bıçakla tehdit eden saldırgan polis tarafından yakalanırken şahsın uyuşturucu madde ticareti, kasten yaralama, tehdit hakaret, kişi hürriyetinden yoksun kılma ve benzeri suçlardan 20 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.

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NE OLMUŞTU?

Kadıköy-Tavşantepe metrosunda dün akşam saatlerinde bir kadın ile erkek arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı Erkek şahıs tartıştığı kadına bıçak çekerek hakaretler savurdu.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Kadıköy
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