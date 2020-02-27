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'Görüntüleri ailene göndeririz' diyerek tehdit ettiler! Eşcinsel ilişki şantajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2020 01:02 | Son Güncelleme

Antalya’da iki şüpheli internetten tanıştığı kişiyle bir araya gelip, mağdurun önce kıyafetlerini çıkarttı ardından görüntülerini çekti. 3 bin TL vermezse eşcinsel ilişkiye girmek istediği yönünde şantaj yapan iki şüpheli, polisin para alışverişi sırasında kurduğu pusuda gözaltına alındı.

'Görüntüleri ailene göndeririz' diyerek tehdit ettiler! Eşcinsel ilişki şantajı

Antalya’nın Kundu bölgesinde H.B.Y. isimli şahıs internet ortamında iki şahıs ile tanıştı. H.B.Y., şahıslarla bir süre sanal ortamda konuştu ardından da Kundu’daki evlerine gitti. Şüphelilerin evine giden H.B.Y. şahıslarla alkol alıp sohbet ederlerken şüphelilerden biri H.B.Y.’ye masaj yapmak bahanesi ile şahsın kıyafetlerini çıkardı. Kısa bir süre sonra şüpheli H.B.Y.’nin boğazını sıkarak yanında bulunan diğer şüpheliye kamera ile çekim yapmasını söyledi.

EŞCİNSEL İLİŞKİYE GİRMEK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Görüntülerde H.B.Y.’nin yaşı küçük şüpheliyle eşcinsel ilişkiye girmek istediğini söyleyen şüpheli, H.B.Y.’nin cep telefonu ile banka kartlarını aldı. Şüpheliler, kendilerine 3 bin TL para getirmesini aksi takdirde ellerinde mevcut bulunan görüntüleri ailesine göndereceklerini söyleyerek şantajda bulundu.

EKİPLER PARA ALIŞVERİŞİ YAPILANA KADAR BEKLEDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği görevlilerince başlatılan çalışma kapsamında, şüpheli şahısların H.B.Y.’den talep ettikleri para alışverişinin yapılacağı yere yakın çevrede ekipler konuşlandı. H.B.Y. ile şüpheliler arasında para alışverişi yapıldıktan sonra olayın şüphelileri oldukları tespit edilen İ.K., G.H.Y. ile suça sürüklenen çocuklar Y.E.S. ve L.G. yakalanarak gözaltına alındı.

Olaya karışan suça sürüklenen çocuklar Y.E.S ve L.G., haklarında gerekli işlemlerin yapılabilmesi için Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Haklarında ’Yağma – Şantaj ve Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçlarından gerekli işlemler yapılan İ.K. ve G.H.Y. isimli şahıslar ise Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. (İHA)

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Antalya şantaj

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