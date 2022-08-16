Görüntüleri izleyince anladılar... Müşteri gibi gelen 4 kadını yaptığı 'pes' dedirtti

Akıllara durgunluk veren olay, Ataşehir İçerenköy Mahallesi’nde geçtiğimiz perşembe günü akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, giyim mağazasına gelen 4 kadın, alışveriş yapar gibi giysilere bakmaya başladı. Beğendikleri giysileri ellerinde toplayarak pantolonlarına ve sırtlarına sakladı. 8 dakika içerisinde 54 giysi çalan kadınlar ardından mağazadan uzaklaştı. Kadınların giysileri çaldığı anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

MÜŞTERİ GİBİ GELİP TOPLANDILAR

Mağaza sahibi Özgür Şaro, güvenlik kamerasına da yansıyan olayı şöyle anlattı:

Olay, akşam saat 20.00 sıralarında gerçekleşiyor. 4 kadın geliyorlar. Maskelerini gözlerine kadar çekiyorlar ve kafalarına bandana takıp içeri giriyorlar. Normal müşteri gibi içeride dolaşıyorlar ve ilk başta girer girmez kollarına bir tane ürün alıyorlar. Kardeşim bunları normal müşteri sanıyor. Üç kişi birlikte topluyorlar kıyafetleri, sadece bir kadının kucağında dolduruyorlar. İçlerinden pahalı ve güzel olanları kendilerine uygun olanları seçip tek tek kollarına diziyorlar. O esnada kardeşim gelen başka müşteri ile ilgilenirken bunlar daha da hızlanıyor. Fırsattan istifade dışarı çıkıyor bir tanesi.

"15 BİN TL MADDİ ZARARIMIZ VAR"

Bu şekilde 45 - 50 tane ürün dışarı çıkıyor. Diğer kadınlar içeride hala hırsızlık yapmaya devam ediyorlar. Giysileri artık sokacak bir yer bulamadıklarından pantolonun içine, sırtlarına gizliyorlar. Maddi olarak 15 bin TL zararımız oldu. Zor bir duruma soktular bizi. Tek isteğim onların bulunması.

