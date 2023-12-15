Görüntüleri kahretmişti! Elif Çakal davasında karar çıktı: 18 yaşından küçüklere indirim

Sultangazi'de cansız bedeni Cebeci Taş Ocakları mevkiinde uçurumda bulunan 15 yaşındaki Elif Çakal'ın ölüme neden oldukları iddiasıyla olay tarihinde 2'si 18 yaşından küçük, 4 sanık hakkında mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, 18 yaşından küçük 2 sanığa, cezalarında indirim uygulayarak 2 ayrı suçtan toplamda 13’er yıl 4’er ay hapis cezası verdi. Heyet diğer 2 sanığa ise 'Hürriyeti tehdit' suçundan 5’er yıl hapis cezasına hükmetti. Mahkeme tüm sanıklar yönünden adli kontrol kararlarının devamına hükmederken tutuklama kararı vermedi.

İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz 18 yaşından küçük sanıklar ve taraf avukatları katıldı. Elif Çakal’ın ailesi ise duruşmaya katılmadı.

"ÜZGÜNÜM" DEYİP BERAATİNİ İSTEDİ

Karar duruşmasında savunma yapan 18 yaşından küçük T.Y., "Elif’in ölümünden dolayı çok üzgünüm, beraatimi talep ediyorum" dedi. Diğer sanıklar da beraatlerini istedi.

18 YAŞINDAN KÜÇÜK 2 SANIĞA CEZA

Mahkeme heyeti, 18 yaşından küçük sanıklar T.Y. ve S.T.’ye "İhmali suretle adam öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Sanıklar hakkında, 18 yaşından küçük olmaları dolayısıyla cezalarında indirim uygulanarak 10’ar yıl hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, T.Y. ve S.T.’nin Elif Çakal’a yönelik "Hürriyeti tahdit" suçundan cezalarında indirim uygulayarak 3’er yıl 4’er yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

DİĞER 2 SANIĞA 5’ER YIL HAPİS CEZASI

Heyet, sanıklar Ufuk Böke ve Gürkan Kalmaz’ın, "Hürriyeti tahdit" suçundan cezalarında indirim uygulayarak 5’er yıl hapis cezasına hükmetti. Mahkeme heyeti, tüm sanıkların "Sağlık için tehlikeli madde temini" suçundan ayrı ayrı beraatlerine karar verdi. Mahkeme, adli kontrol hükümlerinin devamına karar vererek sanıklar hakkında tutuklama kararı vermedi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Sultangazi’de 26 Haziran 2021’de 15 yaşındaki Elif Çakal’ın uçurumda cesedi bulunmuştu. İddiaya göre olay tarihinde 17 yaşında olan şüpheli S. T. ve 15 yaşında olan şüpheli T.Y., yine 15 yaşında olan maktul Elif Çakal’ı darp etmeyi planlamışlardı. Elif Çakal, 26 Haziran 2021’de şüpheliler S. T., T. Y., Gürkan Kalmaz ve Ufuk Bökü ile buluşmuştu. Soruşturma aşamasında ortaya çıkan görüntülerde ise S.T. ile T.Y.’nin Çakal’ı tekme, tokat ve yumruklarla darp ettiği, Kalmaz ve Bökü’nün ise müdahale etmeyerek video çektiği görülmüştü.

Yeni görüntülerin ortaya çıkması öncesi olaya ilişkin gözaltına alınan şüpheliler S.T., T.Y., Ufuk Bökü ve Gürkan Kalmaz tutuklanma talebiyle sevk edildikleri nöbetçi hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Olaya ilişkin yeni görüntülerin ortaya çıkması üzerine tekrar gözaltına alınan şüphelilerden Kalmaz, Bökü ve S.T. tutuklanmıştı. Diğer şüpheli T.Y. ise ev hapsi şeklindeki adli kontrol uygulanmıştı. Soruşturma devam ederken 3 şüpheli de 25 Ekim 2021’de tutukluluk incelemesi sonrası adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

Daha sonra şüpheliler S.T., T.Y., Ufuk Bökü ve Gürkan Kalmaz hakkında Ağır Ceza Mahkemesi’ne dava açılmıştı.

(DHA-İHA)





