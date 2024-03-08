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  4. Görüntüleri ortaya çıktı! Şanlıurfa’da 1 kişinin öldüğü feci kaza kamerada

Görüntüleri ortaya çıktı! Şanlıurfa’da 1 kişinin öldüğü feci kaza kamerada

08.03.2024 10:12
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Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Viranşehir - Şanlıurfa karayolu üzerindeki İlçe Jandarma Komutanlığı önünde meydana geldi.

Şanlıurfa’dan Mardin istikametine gitmekte olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen yakıt tankeri kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Karşıdan seyreden otomobile çarpışan tanker, daha sonra İlçe Jandarma Komutanlığının bahçe duvarına çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde 37 yaşındaki Mehmet Aktaş’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan E.Ş. ve S.K. ise ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaşanan feci kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. (İHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

ChefGPT


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