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  4. Görüntüleri sosyal medyadan paylaştı! Blinken: ABD ve ortakları sessiz kalmayacak

Görüntüleri sosyal medyadan paylaştı! Blinken: ABD ve ortakları sessiz kalmayacak

08.09.2022 06:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya ve Ukrayna arasında savaş devam ederken ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın binlerce Ukraynalıyı alıkoyduğu iddialarına ilişkin bir açıklama yaptı. Sosyal medyadan paylaşım yapan Blinken "Başkan Putin ve Kremlin'in bu sistematik ihlalleri cezasız kalmayacak. Bu vahşetlerin faillerinden hesap soruyoruz. ABD ve ortakları sessiz kalmayacak" dedi.

Görüntüleri sosyal medyadan paylaştı! Blinken: ABD ve ortakları sessiz kalmayacak

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya yönelik başlattığı askeri müdahale devam ederken ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın binlerce Ukraynalıyı alıkoyduğu iddialarına ilişkin sosyal medyadan bir açıklama yaptı. Blinken "Başkan Putin ve Kremlin'in bu sistematik ihlalleri cezasız kalmayacak. Bu vahşetlerin faillerinden hesap soruyoruz. ABD ve ortaklarımız sessiz kalmayacak" derken ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price da "ABD, Rusya'yı, Ukrayna'nın Rus kontrolündeki bölgelerinde sistematik filtreleme operasyonlarına ve zorla sınır dışına çıkarma faaliyetlerine derhal son vermeye çağırıyor" ifadelerini kullandı.

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"ABD VE ORTAKLARI SESSİZ KALMAYACAK"

ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğünün, Rusya'nın binlerce Ukraynalıyı zorla ülkenin doğusuna, orta ve batı bölgelerine götürdüğüne ilişkin açıklamasının ardından ABD yönetimi konuyu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde gündeme getirdi.

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Dışişleri Bakanı Antony Blinken de Twitter hesabından, "Başkan Putin ve Kremlin'in bu sistematik ihlalleri cezasız kalmayacak. Bu vahşetlerin faillerinden hesap soruyoruz. ABD ve ortakları sessiz kalmayacak. Ukrayna ve vatandaşları adaleti hak ediyor." paylaşımında bulundu.

Blinken, paylaşımında, Rusya'nın Ukraynalıları alıkoyarak farklı bölgelerde toplama kamplarına götürdüğünü anlatan bir görüntüye de yer verdi.

ABD'DEN RUSYA'YA ÇAĞRI

ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price da "ABD, Rusya'yı, Ukrayna'nın Rus kontrolündeki bölgelerinde sistematik filtreleme operasyonlarına ve zorla sınır dışına çıkarma faaliyetlerine derhal son vermeye çağırıyor. Ortaklarımızla birlikte dünyanın bu gerçeği öğrenmesini sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Ulusal İstihbarat Direktörlüğü bir harita yayınlayarak, Rusya'nın, Ukrayna'da ele geçirdiği bölgelerde Ukraynalılara yönelik filtreleme yaptığını, taranan kişilerden bir kısmının Rusya'nın çeşitli bölgelerine götürüldüğünü, bir kısmının ise gözaltına alındığını veya istismara uğradığını iddia etmişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, "Rusya'nın Ukrayna'nın doğusunda ve Rusya'nın batısında binlerce Ukraynalıyı tutukladığı, sorguladığı ve bazen istismar ettiği toplama kampları olduğuna ilişkin elimizde istihbarat var." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA


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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna abd
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