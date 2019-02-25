HABER

 (Görüntülü) Bakan Turhan'dan muhalefete eleştiri: İktidar olmak için siyaset yapmıyorlar (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.02.2019 09:05 | Son Güncelleme

'YA İSTİKLAL YA ÖLÜM MİLLETİMİZİN VAROLUŞ ŞARKIDIR'  Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, akşam saatlerinde geldiği Kastamonu'da Devrekani, Küre ve İnebolu ilçelerinde seçim bürolarını gezdi.

'YA İSTİKLAL YA ÖLÜM MİLLETİMİZİN VAROLUŞ ŞARKIDIR'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, akşam saatlerinde geldiği Kastamonu'da Devrekani, Küre ve İnebolu ilçelerinde seçim bürolarını gezdi. Turhan, Kastamonu AK Parti Belediye Başkanı ve adayı Tahsin Babaş’ın Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen Proje tanıtım programına katıldı. Bakan Turhan, burada yaptığı konuşmada, Türkiye üzerinde hesabı olanların olduğunu ve dikkatli olunması gerektiğini vurgulayarak, "Yaşadığımız topraklar üzerinde hesabı olanlar var. Şehrimize, ülkemize, bölgemize, coğrafyamıza, medeniyetimize ve kaderimize sahip çıkmak zorundayız. Dikkatli olmak, aklı selimle hareket etmek zorundayız. Bu geniş coğrafyada yaşayan insanların hepsinin gözü kulağı Türkiye’de. Türkiye bu medeniyetin son kalesi, son umudu. 900 yıl önce neyse 100 yıl önce ne yapmak istedilerse, bir takım güçler, bugünde aynı şeyleri yapmak istiyor. Kendi düzenlerinin dışında bir düzen kurucu, oyunlarının dışında bir oyun kurucu, çıkarlarının dışında bir hakimiyet görmek istemiyorlar. Buna karşı biz başından beri millet olarak, hükümet olarak hayır diyoruz. 'Ya istiklal, ya ölüm' milletimizin varoluş şartıdır" dedi.

'BU MİLLET MÜHRÜNÜ SANDIĞA VURDU MU, OTURTUR'

Siyasetin tavanda değil, tabanda maya tutacağını söyleyen Bakan Turhan, konuşmasının sonunda şunları kaydetti:

"Son 17 yılda bu ülkede neler yapıldı, nasıl yapıldı. Bunlar, sayın cumhurbaşkanımızın ülkesine ve milletine sevdası ile oldu. Bu işler aşkla, şevkle yapıldı. Rabbime şükürler olsun, sadece bugünlerin değil, nesillerimizin yüzünü ağartacak yüzlerce eser yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Bizler milletimizin, memleketimizin, hürriyetimizin yoluna baş koymuş 'Ak davanın' mensuplarıyız. Bu dava, bugün bu noktaya geldiyse, yerel seçimlerdeki başarısından dolayıdır. Bunu asla unutmamak gerekiyor. Belediye seçimleri siyasette basılan zemindir. Siyaset tavanda değil, tabanda, yani zeminde maya tutar. Bugüne kadar korkmadan ilerlediysek bunun içindir. Yani bastığımız zemin sağlam olduğu içindir. Milletimizin en önemli özelliklerinden birisi, yanlışta ittifak etmemektir. Bu millet ferasetlidir, cesaretlidir, kararlıdır ve vicdanlıdır mührünü sandığa vurdu mu, oturtur."

Konuşma sonrası Bakan Mehmet Cahit Turhan'a, Kastamonu Belediye Başkanı tarafından çeşitli hediyeler verildi. Program, Uğur Işılak konseri ile sona erdi.

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)-

Sevgilisi 14 yaşındaki kızına tecavüz ederken o zevkle izledi! Sevgilisi 14 yaşındaki kızına tecavüz ederken o zevkle izledi!
Yıldırım, Ümraniye’yi İstanbul’un merkezi yapacak projeleri açıkladıYıldırım, Ümraniye’yi İstanbul’un merkezi yapacak projeleri açıkladı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan;Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan;

En Çok Okunan Haberler

Şeyma Subaşı'nın 16 yaşındaki hali görenleri şaşırttı!

Şeyma Subaşı'nın 16 yaşındaki hali görenleri şaşırttı!

Erdoğan'dan Mabel Matiz'e taziye telefonu! Duygusal anlar yaşandı

Erdoğan'dan Mabel Matiz'e taziye telefonu! Duygusal anlar yaşandı

Ölümün böylesi! Herkes oturuyor zannetti ama...

Ölümün böylesi! Herkes oturuyor zannetti ama...

Öğretmenin korkunç ölümü! Metrelerce savruldu!

Öğretmenin korkunç ölümü! Metrelerce savruldu!

Kredi kartlarının tahtı sallanıyor!

Kredi kartlarının tahtı sallanıyor!

Baraj suyu çekilince ortaya çıktı

Baraj suyu çekilince ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

Diğer Haberler
Mustafa Şentop TBMM Başkanı seçildi

Mustafa Şentop TBMM Başkanı seçildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında Kaşıkçı cinayeti açıklaması!

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

Bahçeli: Beka giderse dünyamız gider, hayatımız söner

Bahçeli: Beka giderse dünyamız gider, hayatımız söner

Gelen telefonu görünce Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına ara verdi

Korumasının getirdiğini görünce mitinge ara verdi!

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama: Bu Türkiye gerçeğidir

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

Kılıçdaroğlu fotoğrafını göstermişti, o vatandaş tepki gösterdi! 'İntiharı bile düşündüm...'

Kılıçdaroğlu fotoğrafını göstermişti! 'İntiharı bile düşündüm'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.