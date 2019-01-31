GÖRÜŞ - Geç kalmış bir barış: Rusya-Japonya

İSTANBUL (AA) -SASLANBEK İSAEV- 1855 yılında ilk diplomatik ilişkilerini kuran Japonya ile Rusya, o günden beri karşılıklı olarak toprak alıp vermiş. SSCB dağıldıktan sonra Rusya’ya miras kalan Japonya ile toprak kavgası, Rusya’da 2019 yılı gündeminin ilk maddesi oldu. Medyanın, siyasetçilerin, hatta sokağa dökülen halkın gündeminde toprak meselesi vardı.

Japonya’nın işgal altındaki toprak olarak gördüğü Kuril Adaları Rusya ve Japonya arasında barış anlaşmasının imzalanmasına engel oluyor. Rusya ise bu sorunu çözmeye meyilli olsa da kanla alındığını belirttiği o toprakları, iade etmekte hevesli olmadığını söylüyor. Bu iki ülkenin inatlaşması aslında İkinci Dünya Savaşı’nın fiilen bitmemesine de sebep oluyor. Kağıt üzerinde bitmeyen İkinci Dünya Savaşı çoktan bitti; hatta Japonya ve Rusya bu savaşı hukuken de bitirmek istiyor. Özellikle Rusya bu konuda sürekli adımlar atıyor, istekliliğini gösteren açıklamalar yapıyor.

2018 yılında Rusya’nın Uzakdoğu bölgesinde yapılan forumda bir araya gelen Putin ve Abe, bu iradelerini beyan etmişti. Hatta Putin “işi hızla çözelim” demiş, Rusya’nın buna hazır olduğu mesajını da vermişti. Anlaşılan Japonya bu çıkışı ciddiye almış ve 22-23 Ocak’ta Şinzo Abe önderliğinde Rusya’ya çıkartma yaptı. Rusya’ya gelmeden önce yaptığı açıklamalarda Abe, Kuril Adaları olarak adlandırılan on adanın Rusya’dan devralınacağı algısına yol açacak açıklamalarda bulunurken, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Putin’in sözcüsü Peskov da bu sözlere karşılık vermişti. “Konuşmaya hazırız; barışa ihtiyacımız var fakat toprak devri söz konusu değil” diyen Ruslar, “Olsa da 1956 yılında Japonya ile SSCB arasında imzalanan protokol baz alarak müzakerelere açığız” diyerek şunu kastediyor: On adayı vermeyiz; ancak dört adayı vermeye hazırız; diğer adaları ise ortak şekilde yönetmeye talibiz. Japonlar ise hepsini istiyor.