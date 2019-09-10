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Görüşmelere yeşil ışık yanmıştı ama füzeler ateşlendi!

DÜNYA HABERLERİ  | 10.09.2019 09:47 | Son Güncelleme

Kuzey Kore'nin, ABD'ye nükleer görüşmelerin bu ayın sonunda yeniden başlaması yönünde yeşil ışık yakmasının hemen ardından kısa menzilli füze denemesi yaptığı bildirildi.

Görüşmelere yeşil ışık yanmıştı ama füzeler ateşlendi!

Yonhap ajansının Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı açıklamasına dayandırdığı haberine göre, Kuzey Kore, yerel saatle 06.53 ve 07.12'de başkent Pyongyang'ın 80 kilometre kuzeyinde Güney Pyongan bölgesinde Kaeçon kenti yakınlarından Doğu Denizi'ne doğru iki kısa menzilli füze fırlattı.

Her iki füzenin de 330 kilometre kadar yol aldığı belirtilirken, denize düşüp düşmedikleri konusunda bilgi verilmedi.

Güney Kore ve ABD istihbaratının füzelerin türünü araştırdığı belirtildi.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı açıklamasında, Kuzey Kore'ye bölgede gerilimi artıran bu tür eylemlere derhal son vermesi çağrısında bulunuldu.

Denemelerin ardından Güney Kore Ulusal Güvenlik Konseyi'nin acil toplantı yaptığı kaydedildi.

Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Choe Son Hui dün Washington'ın Pyongyang için kabul edilebilir yeni bir teklifle gelmesi kaydıyla, ülkesinin ABD ile nükleer silahların ortadan kaldırılmasına ilişkin görüşmelere eylül sonunda yeniden başlamaya istekli olduğunu açıklamıştı.

Choe, "ABD ile eylül sonunda kararlaştırılacak yer ve zamanda karşılıklı oturmaya ve şimdiye kadar müzakere ettiğimiz meseleleri kapsamlı şekilde ele almaya istekliyiz." ifadesini kullanmıştı.

KAYNAK: AA

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Anahtar Kelimeler:
YEŞİL IŞIK füze Kuzey Kore ABD

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