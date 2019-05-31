HABER

"Gösteri meydanı güvenlik tehdidi haline geldi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2019 09:58 | Son Güncelleme

Sudan'daki Askeri Geçiş Konseyi: "Gösteri meydanı güvenlik tehdidi ve ülkenin birliğine yönelik tehlike haline geldi" - Hartum Merkezi Bölge Komutanı Bahr Ahmed el-Bahr: "Gösteriler sırasında göstericilerin taleplerinin dışında farklı taleplerin dile getirildiği bazı olaylar yaşandı. Olaylar, saldırılara, vatandaşların korkutulmasına ve güvenlik güçlerinin kışkırtılmasına neden oldu ve bunun sonucunda can kayıpları yaşandı"

HARTUM (AA) - Sudan'daki Askeri Geçiş Konseyi, başkent Hartum'da gösterilerin düzenlendiği ordu karargahı önündeki meydanın güvenlik tehdidi ve ülkenin birliğine yönelik tehlike haline geldiğini açıkladı.

Hızlı Destek Güçleri Operasyon Komutanı Osman Hamid, başkent Hartum'da düzenlediği basın toplantısında, hızlı destek güçlerinin güvenliği sağlamak için disiplinli bir şekilde hareket ettiğini ancak protestocuların tacizine maruz kaldığını söyledi.

Suistimaller ve provokasyonlarla mücadelede soğukkanlı davrandıklarını savunan Hamid, "Gösteri meydanı güvenlik tehdidi ve ülkenin birliğine yönelik tehlike haline geldi." dedi.

Hartum Merkezi Bölge Komutanı Bahr Ahmed el-Bahr da güvenlik güçlerinin göstericilere karşı disiplinli davrandığını dile getirdi.

Bahr, "Gösteriler sırasında göstericilerin taleplerinin dışında farklı taleplerin dile getirildiği bazı olaylar yaşandı. Olaylar, saldırılara, vatandaşların korkutulmasına ve güvenlik güçlerinin kışkırtılmasına neden oldu ve bunun sonucunda can kayıpları yaşandı." diye konuştu.

Yasa dışı hareketlerin gösteri meydanından Hartum'un mahallelerine yayıldığını söyleyen Bahr, yasa dışı tüm unsurları ortadan kaldırmak için çalışacaklarını ifade etti.

Sudan'da dün ordu karargahı yakınındaki göstericilere askerin müdahalesi sonucu bir kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı.

Göstericilere liderlik eden muhalif oluşum Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri'nin yönlendirdiği Sudanlı göstericiler, yönetimin sivillere devri, eski rejimin tüm sembol isimleri ve kurumlarının tasfiyesi talebiyle 6 Nisan'dan bu yana başkentte ordunun ana karargahı önündeki gösterilerini sürdürüyor.

Sudan'da 19 Aralık 2018'de ekonomik kriz sebebiyle başlayan gösterilerin hızla başkent Hartum ve ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesinin ardından ordunun 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamasıyla 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası! Tüyleriniz diken diken olacak 5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası! Tüyleriniz diken diken olacak
Uzmandan, ramazan sonrası beslenme uyarısıUzmandan, ramazan sonrası beslenme uyarısı
Turistik Doğu Ekspresi Kars’a ulaştıTuristik Doğu Ekspresi Kars’a ulaştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gösteri bölgesi güvenlik tehdidi Sudan Askeri Geçiş Konseyi tehlike

En Çok Okunan Haberler

Survivor Atakan'dan şaşırtan itiraf "Gece ormanda kameralar yokken..."

Survivor Atakan'dan şaşırtan itiraf "Gece ormanda kameralar yokken..."

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Meclis'ten geçerek yasalaştı

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Meclis'ten geçerek yasalaştı

İstanbul'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Pentagon harekete geçti! Nadir bulunan element...

Pentagon harekete geçti! Nadir bulunan element...

Milli takım dolu dizgin!

Milli takım dolu dizgin!

Binali Yıldırım, UBER sürücüleri ile görüştü

Binali Yıldırım, UBER sürücüleri ile görüştü

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Bakan Soylu duyurdu: Bayramda sürprizimiz var

Bakan Soylu duyurdu: Bayramda sürprizimiz var

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Köy meydanında silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

Köy meydanında silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

İzmir’de başlayan kan davası Diyarbakır’da devam etti! Korkunç detaylar

İzmir’de başlayan kan davası Diyarbakır’da devam etti! Korkunç detaylar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pençe Harekatı'ndan yeni haber: Hedefler vuruldu

Pençe Harekatı'ndan yeni haber geldi!

Oğlu tarafından bıçaklanan baba hastanede öldü

Oğlu tarafından bıçaklanan baba hastanede öldü

İstanbul'da otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Suudi Arabistan Konsolosluğu önünde 'idamları durdurun' çağrısı

Dün gece toplanıp çağrı yaptılar! İdam tepkisi

Kadına şiddet bitmiyor! Önce araçla çarptı sonra vurdu

Koca dehşeti! Önce araçla çarptı sonra vurdu

Ankara'da silahlı kavgada anne ve kucağındaki çocuk yaralandı

Ankara'da silahlı kavga! Anne ve kucağındaki çocuğu yaralandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.