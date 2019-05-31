"Gösteri meydanı güvenlik tehdidi haline geldi"

HARTUM (AA) - Sudan'daki Askeri Geçiş Konseyi, başkent Hartum'da gösterilerin düzenlendiği ordu karargahı önündeki meydanın güvenlik tehdidi ve ülkenin birliğine yönelik tehlike haline geldiğini açıkladı.

Hızlı Destek Güçleri Operasyon Komutanı Osman Hamid, başkent Hartum'da düzenlediği basın toplantısında, hızlı destek güçlerinin güvenliği sağlamak için disiplinli bir şekilde hareket ettiğini ancak protestocuların tacizine maruz kaldığını söyledi.

Suistimaller ve provokasyonlarla mücadelede soğukkanlı davrandıklarını savunan Hamid, "Gösteri meydanı güvenlik tehdidi ve ülkenin birliğine yönelik tehlike haline geldi." dedi.

Hartum Merkezi Bölge Komutanı Bahr Ahmed el-Bahr da güvenlik güçlerinin göstericilere karşı disiplinli davrandığını dile getirdi.

Bahr, "Gösteriler sırasında göstericilerin taleplerinin dışında farklı taleplerin dile getirildiği bazı olaylar yaşandı. Olaylar, saldırılara, vatandaşların korkutulmasına ve güvenlik güçlerinin kışkırtılmasına neden oldu ve bunun sonucunda can kayıpları yaşandı." diye konuştu.