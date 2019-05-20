Göz altı morluğundan kurtulmanın en etkili yolları

Kadınlar kozmetik sektörünün birçok ürününü kolaylıkla kullanabildiği için aslında daha şanslılar değil mi? Birçok kadın makyaj yapmaya gözaltındaki koyu halkaları kapatarak başlıyor. Erkekler ise ne yazık ki her ne kadar görüntüden mutsuz da olsalar, çözümler konusunda kadınlar kadar bilgili ve şanslı değiller. Şimdi gelin adım adım, koyu renkli gözaltları için etkili olabilecek çözümlerden bahsedelim. Kaliteli Uyku Şart Geceleri uyku konforunuz yeterince iyi değilse, bunun en tipik etkisi göz çevrenizde görülecektir. Yorgun görünüm, koyu halkalar ve şiş gözler, uykusuz geçen bir gecenin kanıtı olarak yüzümüze yerleşir. Eğer nefes alışverişlerinizdeki problemler nedeniyle uyku rutininiz her zaman kalitesizse, göz çevreniz normalden daha yorgun görünebilir. Ertesi güne dinamik başlamak, vücudunuzu dinlendirmek ve bağışıklık sisteminizi korumak için uyku kalitenizi gözden geçirin. Uyuduğunuz odanın havalanmış ve karanlık olması, uykuya dalış sürecinizi hızlandıracaktır. Sağlıklı nefes alıp veren bireyler, geceleri uyurken bünyelerine gerekli miktarda oksijen alırlar, böylece vücut ve organlar gece boyu dinlenmiş olur. Doğru nefes almak, yaşam kalitenizi her alanda ciddi şekilde etkileyecektir.

Alkol Tüketiminizi Gözden Geçirin Sık sık alkol alıyorsanız vücudunuz su tutabilir, kilo alırsınız ve karaciğeriniz zarar görebilir. Ancak alkole bağlı vücudun su tutması, kulağa hoş gelse de, bu gerçekte vücudu içten kurutan bir olaydır. Tıp dünyası bu durumu “dehidratasyon” olarak isimlendiriyor. Alkol ile birlikte sigara tüketimi ise göz çevresinin daha hızlı kırışmasına neden olur ve cilt kalitenizi düşürür. Cilt renginizi lekeli, sarı ve soluk bir tona dönüştürebilir. Gözaltlarınızdaki yorgunluğunuzun nedeni alkol ve sigara tüketimi ile ciddi oranda artış gösterebilir. Göz altı Mezoterapilerine Önem Verin Kendinizi güçsüz ve hasta olmaya yatkın hissettiğimizde yaptığımız en tipik davranış, bir bardak suya eriyen bir vitamin atıp içmektir. İşte tıpkı bunun gibi göz çevresi de zaman zaman içeriden gelen bir desteğe ihtiyaç duyar. Göz çevrenize uygulamış olduğunuz kremler derinize çok sınırlı bir etkide bulunabilir. Kremler sadece nem verir ve cildi yumuşatabilir. Ancak gerçek iyileşme ve destek, cildin daha alt katmanlarından oluşur ve hiçbir krem bu bölgeye etki edemez.

İşte bu yüzden göz çevresi için uygulanan mezoterapiler, cilde alt tabakadan etki ederek, ihtiyaç duyduğu nem, mineral, vitamin ve kolajeni karşılar. Gözaltı mezoterapileri ihtiyaca yönelik olarak birkaç seans şeklinde uygulanır. Işık Dolgusu Hassas Bir Konu Gözlerimizin alt kısmındaki karanlık görüntünün sebebi, çok ince ve şeffaf olan gözaltı derisinden kan damarlarının görünür olmasıdır. “Işık Dolgusu Uygulaması” gözaltındaki kan damarlarının üzerini bir miktar örtecek ve yüzeydeki koyu rengin açılmasını sağlayacaktır. Eğer gözaltları çukursa, dolgu işleminden sonra cilt yüzeyine daha yakın olacağı için bu kısma gölge düşmesi de önlenmiş olacaktır. Ancak çok önemli bir konu var ki, her göz yapısı ışık dolgusu için uygun değildir. Bu konuya çok ama çok dikkat etmeniz gerekir. Özellikle torbalanmış gözaltlarına sahipseniz, size yapılacak yanlış dolgu uygulamaları gözlerinizin tıpkı kurbağa gibi çok daha torbalı görünmesine neden olabilir. Bu nedenle ışık dolgusu işleminden önce mutlaka hekiminizle detaylı şekilde istişare yapmalısınız. Uygunluk durumunuzun titizlikle değerlendirilmesini istemelisiniz.