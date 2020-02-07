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Göz çevresi estetiği nedir?

SAĞLIK HABERLERİ  | 07.02.2020 14:24 | Son Güncelleme

Yaşımızı en çok ele veren göz çevresi kırışıklıklarından göz çevresi estetiği ile kurtulmak mümkün. Pek çok kişinin görmekten hoşlanmadığı bu görüntüyü yok etmek için ne yapılıyor? İşte göz çevresi estetiği ile ilgili bilinmesi gerekenler...

Göz çevresi estetiği nedir?

'Göz çevresi estetiği nedir?' sorusunu cevaplayan Dermatoloji Uzmanı Dr. Saliha Kırbaş, göz çevresi estetiği ile ilgili merak edilenler hakkında açıklamalarda bulundu.

Göz çevresi yaşımızı en çok ele veren alanlardan birisidir. Göz çevresine en çok uygulanan uygulamalar; kaz ayakları dediğimiz göz etrafındaki kırışıklara uygulanan botoks en çok tercih edilen yöntemdir. Bunların yanı sıra mezoterapiler, ince dolgular, radyofrekanslar, ütüleme yöntemleri, fraksiyonel lazer gibi tedaviler eklenmesi gerekmektedir. Gözaltı için özel olarak tasarlanmış ürünler tercih edilmelidir. Göz çevresi morluklarının da pek çok sebebi vardır bunların sebebi araştırılıp tedavisi yapılmalıdır.

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Anahtar Kelimeler:
göz çevresi estetiği estetik

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