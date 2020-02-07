'Göz çevresi estetiği nedir?' sorusunu cevaplayan Dermatoloji Uzmanı Dr. Saliha Kırbaş, göz çevresi estetiği ile ilgili merak edilenler hakkında açıklamalarda bulundu.

Göz çevresi yaşımızı en çok ele veren alanlardan birisidir. Göz çevresine en çok uygulanan uygulamalar; kaz ayakları dediğimiz göz etrafındaki kırışıklara uygulanan botoks en çok tercih edilen yöntemdir. Bunların yanı sıra mezoterapiler, ince dolgular, radyofrekanslar, ütüleme yöntemleri, fraksiyonel lazer gibi tedaviler eklenmesi gerekmektedir. Gözaltı için özel olarak tasarlanmış ürünler tercih edilmelidir. Göz çevresi morluklarının da pek çok sebebi vardır bunların sebebi araştırılıp tedavisi yapılmalıdır.

