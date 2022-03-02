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Göz çevresi sorunlarının çözümü...

02.03.2022 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göz çevresindeki morluk ve torbalanmalar herkesin rahatsız olduğu durumlardandır. Birçok nedenden ötürü kaynaklanan bu durumu çözmek için problemin temelini çözmek gerekmektedir. Göz çevresindeki morlukları ve torbalanmalarını çözmek için bazı detaylara dikkat edilmelidir. İşte göz çevresindeki morlukların ve torbalanmanın nedenleri…

Göz çevresi sorunlarının çözümü...

Göz çevresi oldukça hassas bir alan olduğu için çeşitli sorunlara neden olmaktadır. Göz çevresindeki derinin çok ince ve hassas olması nedeniyle gözün etrafında morluklar ve torbalanmalar olabilmektedir. Bunları çözmek için sorunların neden kaynaklandığını öğrenip ona uygun tedaviyi uygulamak gerekmektedir. Dermatoloji Uzmanı Dr. Bilge Ateş göz çevresindeki morluk ve torbalanmalar hakkında bilgi verdi.

KIRIŞIKLIKLARIN MEYDANA GELDİĞİ İLK BÖLGE

  1. Göz çevresi, yüzümüzdeki kırışıklıkların genellikle ilk meydana geldiği bölgedir. Göz altının ince ve hassas yapısına uygun nemlendiricilere, 20’li yaşlarda başlamak gerekir. Ayrıca oturmuş kaz ayağı kırışıklarını düzeltmek için botoks ve vitamin enjeksiyonları cildin onarılmasında önemlidir.

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TEDAVİYE ERKEN BAŞLANMALI

  1. Göz altı morluğu Türk toplumunda sık görülen ve çoğunlukla tedaviye erken yaşlarda başlanması gereken bir problemdir. Göz altı morlukların
    temel sebepleri göz altı derisinin inceliği, göz altı bölgesinde volüm eksikliği, göz altı damarlarının belirgin olması ve alerjik yapılı kişilerde küçük yaşlardan beri göz ovalamaya bağlı oluşan pigment birikimleridir. Bu durumlarda göz altı bölgesine yapılan vitamin enjeksiyonlarıyla deri kalınlaştırır, pigmentler antioksidan içerikleriyle azaltılıır ve damarların deri altıda görünürlüğü azalır. Volüm eksikliği durumunda ek olarak uygulanan göz altı dolguları, daha sağlıklı bir göz altına sahip olmamızı sağlar.

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KESİN ÇÖZÜM CERRAHİ TEDAVİ

  1. Göz altı torbalanmaları genetik yapıya ve yaşa bağlı olarak göz altı bölgesindeki doğal yağ padlerimizi kaybetmemiz, yağ padlerimizin yer çekimiyle sarkması ve fıtıklaşması ayrıca göz altı derisinin elastikiyetini kaybetmesi sonucu oluşmaktadır. Kesin çözümü cerrahi tedavidir. Ancak cerrahi istemeyen hastalarda iç yanak ve göz altına uygulanan dolgular, daha sağlıklı bir görünüme kavuşmamıza yardımcı olur. Ayrıç göz çevresindeki elastikiyetini kaybetmiş deriyi beslemek ve bozulmuş dolaşımı düzenlemek için vitamin enjeksiyonları yapılabilir. Uygun göz çevresi kremleri de tedaviye yardımcıdır.

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