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Göz damlası orucu bozar mı? Ramazan'da göz damlası damlatmak orucu bozar mı? Diyanet açıkladı!

02.04.2022 08:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göz damlası orucu bozar mı? Ramazan ayının gelmesinin ardından merak edilen konular arasında yer alıyor. Ramazan ayı 2 Nisan Cumartesi günü başladı. 2 Mayıs Pazartesi akşamı sona erecek. Peki bu süre zarfında Göz damlası orucu bozar mı? Ramazan'da göz damlası damlatmak orucu bozar mı? Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklaması ve konuya ilişkin detaylar haberimizde...

Göz damlası orucu bozar mı? Ramazan'da göz damlası damlatmak orucu bozar mı? Diyanet açıkladı!

Göz damlası orucu bozar mı? Ramazan ayı sebebiyle günün en çok araştırılan soruları arasında yer alıyor. Manevi huzurun yaşanacağı Ramazan ayı için birçok vatandaş ibadetlerini doğru ve eksiksiz yerine getirmek istiyor. Bu kapsamda Göz damlası orucu bozar mı? Ramazan'da göz damlası damlatmak orucu bozar mı? sorularının yanıtı merak konusu oldu. Konuya ilişkin detayları sizler için derledik.

GÖZ DAMLASI ORUCU BOZAR MI?

Göz damlası, miktar olarak çok azdır. (1 mililitrenin 1/20’si olan 50 mikrolitre) Zaten bunun bir kısmı gözün kırpıldıktan sonra dışarıya atılmaktadır. Diğer kısmı ise gözde, göz ile burun boşluğunu birleştiren kanallarda ve mukozasında mesâmat (gözenekler) yolu ile emilerek vücuda alınmaktadır. Oruç; yemek, içmek, cinsel ilişki ve bunların kapsamına giren şeyler sebebiyle bozulur.

RAMAZAN'DA GÖZ DAMLASI DAMLATMAK ORUCU BOZAR MI?

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan oruç konusunda yapılan açıklamada "Oruç; yemek, içmek, cinsel ilişki ve bunların kapsamına giren şeylerle bozulur." ifadelerine yer verilmiştir.

RAMAZAN İMSAKİYESİ 2022!

İl il Ramazan imsakiyesi için tıklayınız:

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RAMAZAN AYI HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

Ramazan ayı hakkında sıkça sorulan sorular için aşağıdaki linke tıklayınız:

https://www.mynet.com/ramazan/sikca-sorulan-sorular

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