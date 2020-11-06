Göz kanlanması neden olur ve nasıl geçer?

Göz kanlanması, gözlerimizin yüzeyinde bulunan küçük kan damarlarının genişlemesi ile ortaya çıkmaktadır. Pek çok sebebe bağlı olarak görülen gözdeki kanlanmalar için çeşitli tedavi yöntemleri uygulanabilmektedir. Peki göz kanlanması neden oluyor?
Göz Kanlanması Nedir?
Göz kanlanması, sklera tabakası olarak da bilinen gözümüzün beyaz kısmı ile göz yüzeyinde bulunan şeffaf tabaka arasında bulunan kılcal damarların, fazla genişlemesi ve kan toplaması ile ortaya çıkmaktadır. Çok nadir olarak da bu damarlarda meydana gelen çatlamalar kanlanmaya sebep olur. Göz kanlanması tek bir gözde, çoğunlukla da her iki gözde görülebilir.
Göz Kanlanmasının Nedenleri Nelerdir?
Göz kanlanması neden olur diye merak ediyorsanız bunun tek bir sebebi olmadığını bilmelisiniz. Genelde bu durumda ilk akla gelen yorgunluk olsa da göz kanlanmasının başlıca sebepleri şunlardır:
- Göz kuruluğu
- Birtakım alerjiler
- Vitamin eksiklikleri
- Lenslerin gece yatarken çıkarılmaması
- Gözün enfeksiyon kapması
- Alkollü içecek tüketimi
- Grip ve sıtma gibi hastalıklar.
- Yorulan gözlerde bir süre sonra kanlanma ortaya çıkabilir. Bu sebeple TV ve bilgisayar kullanımında belirli bir saati geçmemeli ve bu ekranlara mümkünse loş ışıkta ve kısa bir süre bakılmalıdır. Cep telefonu da aynı şekilde bu iki cihaz gibi gözlerin kanlanmasına sebep olur. Telefon kullanma sırasında gözleri rahatsız etmeyecek şekilde ışığı düşürülmelidir.
- Az uyunan uyku, göz kanlanmasının en belirgin nedenidir. Uykusuz ve yorgun olan kişilerin gözündeki kanlanma ilk bakışta dikkat çeker. Daha sağlıklı ve neşeli günler için uyku düzenine ve uyku kalitesine dikkat edilmeli.
- Göz kanlanması, göz kuruluğu yaşayan kişilerin de en büyük problemidir. Gözün sahip olduğu nem dengesi bozulduğunda gözlerde kuruma ve hemen ardından kanlanma yaşanacaktır. Bunun önüne geçmek için yüzünüzü sürekli yıkamalı ve en kısa sürede doktora görünmelisiniz.
Göz kanlanmaları genel olarak konjoktiva tabakasını da içeren bir tahrişe veya iltihap sürecine bağlıdır. Göz kuruluğu, alerjik reaksiyonlar, mikrop kapmalar, yabancı cisimler, travma, ani çıkan göz tansiyonu, üveit olarak bilinen göz içi iltihabı, kirpik dibi iltihabı, güneşe ve ultraviyole ışıklara uzun süre maruz kalmak ve birtakım hastalıklar göz kanlanmasına neden olabilir.
Göz Kanlanmasına Ne İyi Gelir?
Genellikle göz kanlanması damla ve ağrı kesici ilaç ile tedavi edilmektedir.Özellikle göz damlaları, gözlerdeki kanlanmanın yok edilmesinde oldukça etkili bir yöntemdir. Göz kanlanması tedavisi genellikle 1 ya da 2 gün sürmektedir. Gözde kanlanmaya neden olan etkenlerden uzak durulması da bu sağlık sorununun tekrar etmemesi bakımından oldukça önem taşımaktadır. Başlıca göz kanlanması tedavileri şunlardır:
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Gül Suyu: Kanlanan gözlere gül suyu ile pansuman yapmak, oldukça yaygın kullanılan bir tedavi yöntemidir. Bu tedaviyi şu şekilde uygulayabilirsiniz: İlk olarak bir parça pamuğu gül suyu ile ıslatın. Ardından ıslattığınız pamuğu buzdolabında 15 - 20 dakika soğutup gözünüzün üzerine koyun ve 30 dakika bu şekilde bekletin. Bu tedaviyi uyguladıktan sonra mümkünse uyumanız daha yararlı olacaktır. Uyandığınızda göz kanlanmanız büyük ölçüde azalmış ya da tamamen yok olmuş olacaktır.
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Aleo Vera Suyu: Aloe vera suyunu dondurup soğuk su ile iyice karıştırın. Yumuşak bir bez ya da bir parça pamuk ile kanlanan göze pansuman yaptıktan sonra ıslatıp gözünüzün üzerine koyun. Bu yöntemle göz kapağınız dinlenmiş olur ve iltihapların önüne geçilir.
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Soğuk Su: Gözlerinizi ve göz çevresini belirli aralıklarla soğuk suyla yıkayarak kan dolaşımını dengeleyebilir, bu sayede kanlanmayı büyük ölçüde azaltabilirsiniz.
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Buz Torbası: Buz torbalarını kanlanan gözünüze beş dakika boyunca uygulayın. Bu hem kılcal damarları daraltacak hem de gözü rahatlatacaktır. Buzu direkt olarak göz kapağının üzerine kesinlikle koymayın. Çünkü buz küçük yanıklarına neden olabilir.
- Gözleriniz kanlanmış halde iken göz makyajı yapmayın ya da hipoalerjenik makyaj ürünlerini tercih edin. Makyaj malzemelerinizi başka insanlarla paylaşmayın.
- Göz kuruluğu, göz kanlanmasının en yaygın sebeplerinden birisidir. Gün içinde yeterince su içmek, göz yaşı bezlerinin sıvı ihtiyacını karşılayarak bu sorunu azaltabilir.
- Özellikle mevsimsel alerjilere sık sık yakalanıyorsanız, antihistaminik göz damlaları kanlanmaya iyi gelecektir.
- Göz kanlanması ve göz kaşıntısı için bir parça pamuğu sütle ıslatıp, hafifçe göz kapaklarınıza masajla sürün. Gözünüzdeki kanlanmanın azaldığını kısa sürede fark edeceksiniz.
Göz Kanlanması Hangi Hastalıkların Belirtisidir?
Gözlerde görülen kanlanma kimi zaman tiroit hastalığının bir belirtisi olabilir. Buna ek olarak kimi zaman da yüksek tansiyon, göz kanlanması ile kendini gösterir ve bu durum ayrıca göz tansiyonunu da beraberinde getirir. Tümör, bazen göz merceğinde de meydana gelmektedir. Böyle durumlarda göz kanlanması ve göz çapaklanması aynı zamanda yaşanır. Çapaklanma ve kanlanma uzun zamandır sizi rahatsız ediyorsa ve göz damlaları bu sorununuzu iyileştirmediyse, detaylı bir göz taramasından geçmeniz gerekir. Görme kaybının önüne geçmek için göz muayenelerini asla aksatmayın.
Göz Kanlanması Ne Kadar Sürer?
Göz nezlesi sorunundan kaynaklanan göz kanlanması, yaklaşık beş günde geçer. Uykusuzluğun sebep olduğu göz kanlanması ise güzel bir uykudan sonra geçer. Enfeksiyonların sebep olduğu kanlanma ise verilen göz damlası düzenli kullanıldığında kısa sürede geçecektir.
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