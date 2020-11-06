Göz kanlanması neden olur ve nasıl geçer?

Göz kanlanması, gözlerimizin yüzeyinde bulunan küçük kan damarlarının genişlemesi ile ortaya çıkmaktadır. Pek çok sebebe bağlı olarak görülen gözdeki kanlanmalar için çeşitli tedavi yöntemleri uygulanabilmektedir. Peki göz kanlanması neden oluyor?

Göz Kanlanması Nedir?

Göz kanlanması, sklera tabakası olarak da bilinen gözümüzün beyaz kısmı ile göz yüzeyinde bulunan şeffaf tabaka arasında bulunan kılcal damarların, fazla genişlemesi ve kan toplaması ile ortaya çıkmaktadır. Çok nadir olarak da bu damarlarda meydana gelen çatlamalar kanlanmaya sebep olur. Göz kanlanması tek bir gözde, çoğunlukla da her iki gözde görülebilir.

Göz Kanlanmasının Nedenleri Nelerdir?

Göz kanlanması neden olur diye merak ediyorsanız bunun tek bir sebebi olmadığını bilmelisiniz. Genelde bu durumda ilk akla gelen yorgunluk olsa da göz kanlanmasının başlıca sebepleri şunlardır:

Göz kuruluğu

Birtakım alerjiler

Vitamin eksiklikleri

Lenslerin gece yatarken çıkarılmaması

Gözün enfeksiyon kapması

Alkollü içecek tüketimi

Grip ve sıtma gibi hastalıklar.

Yorulan gözlerde bir süre sonra kanlanma ortaya çıkabilir. Bu sebeple TV ve bilgisayar kullanımında belirli bir saati geçmemeli ve bu ekranlara mümkünse loş ışıkta ve kısa bir süre bakılmalıdır. Cep telefonu da aynı şekilde bu iki cihaz gibi gözlerin kanlanmasına sebep olur. Telefon kullanma sırasında gözleri rahatsız etmeyecek şekilde ışığı düşürülmelidir.

Az uyunan uyku, göz kanlanmasının en belirgin nedenidir. Uykusuz ve yorgun olan kişilerin gözündeki kanlanma ilk bakışta dikkat çeker. Daha sağlıklı ve neşeli günler için uyku düzenine ve uyku kalitesine dikkat edilmeli.

Göz kanlanması, göz kuruluğu yaşayan kişilerin de en büyük problemidir. Gözün sahip olduğu nem dengesi bozulduğunda gözlerde kuruma ve hemen ardından kanlanma yaşanacaktır. Bunun önüne geçmek için yüzünüzü sürekli yıkamalı ve en kısa sürede doktora görünmelisiniz.

Göz kanlanmaları genel olarak konjoktiva tabakasını da içeren bir tahrişe veya iltihap sürecine bağlıdır. Göz kuruluğu, alerjik reaksiyonlar, mikrop kapmalar, yabancı cisimler, travma, ani çıkan göz tansiyonu, üveit olarak bilinen göz içi iltihabı, kirpik dibi iltihabı, güneşe ve ultraviyole ışıklara uzun süre maruz kalmak ve birtakım hastalıklar göz kanlanmasına neden olabilir.