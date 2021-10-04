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Kendinizi baştan yaratın! Göz kapağı düşük olanlar için makyaj tüyoları

04.10.2021 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düşük göz kapağına sahip biriyseniz göz makyajında bazı sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Farınızın görünmemesinden ya da çektiğiniz eyelinerın gözlerinizi düşük göstermesinden şikayetçi olabilirsiniz. Gözlerinizi nasıl daha açık, kalkık ve çekik göstereceğinizi bilmiyorsanız üzülmeyin! İşte göz kapağı düşük olanlar için makyaj önerileri...

Kendinizi baştan yaratın! Göz kapağı düşük olanlar için makyaj tüyoları

Göz kapağı düşük olan kişilerin makyaj yaparken en çok zorlandığı kısım: Gözler! Başkalarında güzel duran far veya eyeliner sizde öyle durmuyor olabilir. Gözlerinizin daha açık görünmesini sağlamaya çalışıyor ama yapamıyor olabilirsiniz. Bu sizin göz makyajını kötü yaptığınız anlamına gelmez. Sizin için araştırdığımız 5 makyaj önerisine dikkat ederek gözlerinizi daha açık gösterecek bir göz makyajına sahip olabilirsiniz!

1. MUTLAKA FAR BAZI KULLANIN

Göz kapağınıza sürdüğünüz farların yerinden oynamaması için mutlaka far bazı kullanmalısınız. Bu sayede farlar üst göz kapağınıza bulaşmaz ve farların pigmenti arttığı için daha canlı bir göz makyajına sahip olursunuz. Farları daha kolay karıştırabilmeniz için göz kapağınıza far bazı uyguladıktan sonra üzerinden pudrayla geçebilirsiniz.

2. FAR SÜRERKEN DİKKATLİ OLUN

Göz kapağınıza far sürerken dikkatli olmalısınız. Bu aşamada farları sürdüğünüz yer ve kullandığınız renkler oldukça önemli.

  • Kaş kemiğinizin altından başlayarak göz kapağınızın katlanma bölgesini toprak tonlarında, koyu renk bir farla gölgelendirin.

  • Açık renkli ve ışıltılı farları kaş altlarınıza, göz pınarlarınıza ve göz kapağınızın ortasına kadar sürün.

  • Kullandığınız koyu renk farları alt kirpik diplerinize inceden kalına doğru gidecek şekilde sürerek ters eyeliner görüntüsü yaratın.

Bütün bu adımları uyguladığınızda gözlerinizin ne kadar açık ve kalkık göründüğünü göreceksiniz.

3. GÖZÜNÜZÜN İÇİNE BEJ TONLARINDA GÖZ KALEMİ SÜRÜN

Düşük göz kapaklarınızı daha açık göstermek için gözünüzün içine bej renkli bir göz kalemi sürün. Beyaz renkli göz kalemleri sizi ağlamış gibi göstereceği için tercihinizi bej tonlarındaki göz kalemlerinden yana kullanabilirsiniz.

4. KİRPİK DİBİNİZİ TAKİP EDEREK EYELİNER ÇEKİN

Kusursuz bir eyeliner elde etmek için gözünüzü kapatmayın ve tam karşıya bakın. Eyelinerınızın göz kapağınıza bulaşmaması için ince bir çizgi şeklinde çekmeye özen gösterin. Eyeliner kuyruğu yaparken alt kirpik dibinizi takip edin. Böylece gözleriniz daha çekik görünür.

5. RİMELİ SADECE KİRPİKLERİNİZİN DIŞ KISMINA UYGULAYIN

Kirpikleriniz için hacim veren bir rimel kullanın. Rimeli sadece kirpiklerinizin dış kısmına uygulayarak daha çekik bir görünüm elde edebilirsiniz. Aşağı doğru bakan kirpikleriniz varsa rimel öncesinde kirpik kıvırıcı kullanabilirsiniz.

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göz kapağı düşüklüğü
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