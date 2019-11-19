Göz kapaklarınız sarkıyorsa nedeni yorgunluk olabilir

Özellikle sarkık göz kapağının sadece estetik görünüm açısından değil aynı zamanda göz sağlığı açısından da önemsenmesi gerektiğini ifade eden Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Hakan Yüzer, “Göz ve çevresi kişide ilk dikkat çeken yerdir ve yaşlanmanın belirtileri genellikle göz çevresinden anlaşılır. Zamanla deforme olan cildimizde birtakım değişiklikler olur. Bu değişiklikler kişiyi kozmetik olarak rahatsız edebilir ve yorgun-yaşlı görünmesine neden olabilir. Bu değişikliklerden biride üst göz kapağı düşüklüğüdür. Üst göz kapağı estetiği ile bu düşüklükten ameliyat olmadan kolaylıkla kurtulabilirsiniz. Plexr plazma enerjisi ile ameliyat olmadan lazer ile tedavi mümkündür.

Bu lazer tedavisi sayesinde 2 ya da 3 seansta istenilen sonuca ulaşırsınız. Eğer cilt yapınız fazla esnediyse bu seans sayısı artabilir. Üst göz kapağı estetiği göz kapağınızdaki kırışıklığı, sarkmayı düzelterek daha estetik ve sıkı bir dokuya kavuşmanızı sağlar. Üst ve alt göz kapağınızdaki kırışıklıklar, çizgiler ve göz çevrenize uygulanan kırışıklık tedavisine rağmen açılmayan kırışıklıklara sahipseniz emin olun plexr ile bu sarkmalardan kırışıklıklardan kısa sürede kurtulacaksınız ve düşük göz kapağınızı çok kısa sürede acısız ve ameliyatsız tedavi edecek” diye konuştu.