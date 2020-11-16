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Göz kızarıklığı yaşayanlar dikkat! Koronavirüsün belirtisi olabilir

16.11.2020 09:16 | Son Güncelleme:
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Göz kızarıklığı yaşayanlar dikkat! Koronavirüsün belirtisi olabilir

Koronavirüs vakalarının artışıyla ilgili Doç. Dr. Ceyhun Arıcı dikkat çeken uyarılarda bulundu. Arıcı, göz kızarıklığının da koronavirüs belirtisi olabileceğini belirtti.

İÜC Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ceyhun Arıcı, koronavirüsün belirtisiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Arıcı, "Kovid-19 hastalığı, temel belirtilerinden ateş, kuru öksürük, halsizlik başlamadan önce, soğuk algınlığı gibi vücutta hafif bir kırıklık hissedilerek, ateş ve kuru öksürük olmadan, göz kızarıklığıyla da başlayabilir." dedi.

Göz kızarıklığı yaşayanların test yaptırması gerektiğini belirten Arıcı, şu ifadelere yer verdi;

"Göz kızarıklığı yaşayanların ne kadarında Kovid-19 hastalığı vardır diye bakacak olursak, bu çok nadir. Kızarıklığın birçok nedeni var. Kızarıklık bir gün sürerse o zaman muayeneye gelmesi, Kovid-19 ön polikliniğine başvurması ve mümkünse PCR ya da antikor testinin yapılması lazım.

Kovid-19 yüzde 32'lere kadar göz tutulumuyla başlayabiliyor. Hastalık aktif semptom yapmadan, bu aşamada bulaştırıcılık olabilir. Yüzde 24'lere kadar gözyaşında pozitif olduğunu görüyoruz"

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