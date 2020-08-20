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Göz kuruluğu tedavisinde güneş gözlüğü de etkili

SAĞLIK HABERLERİ  | 20.08.2020 13:58 | Son Güncelleme

Güneş gözlüğü kullanımının göz kuruluğunda azaltıcı etkisi olduğunu söyleyen Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Adem Gül, güneş gözlüğünün göze gelen ışık ve ısıyı azalttığını, bunun da gözyaşımızın çabuk buharlaşmasını engellediğini anlattı.

Göz kuruluğu tedavisinde güneş gözlüğü de etkili

Yaz aylarında ve güneşli günlerde güneş gözlüğü kullanımı artıyor. Güneş gözlüğü kullanımı konusunda bilgilendirmede bulunan Liv Hospital Samsun Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Adem Gül, bazı hastalıklar haricinde sürekli güneş gözlüğü kullanmanın şart olmadığını söyleyerek açıklamalarda bulundu.

Güneş gözlüğünün çoğunlukla kamaşmayı azaltmak için kullanıldığını ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Adem Gül, “Her bireyin kamaşma eşiği farklıdır. Kimi gözler hiçbir şekilde kamaşma yaşatmazken, kimi gözler az, kimi gözler ise fazla kamaşma yaşatır. Gökten gelen ışığın zeminden yansıması ile kamaşma miktarı artabilir. Karlı bir zeminde güneşten gelen ışığın çoğu, kardan geri yansıdığından kamaşma daha da artar. Bu durum uzun sürerse ve göz hassas ise kornea dediğimiz en ön cam tabakada ışık etkisi ile sıyrıklara bile yol açabilir. Bu sebeple hassas bireyler karlı zeminde de güneş gözlüğü kullanmalıdır” diye konuştu.

“HERKESİN GÖZ YAPISI AYNI DEĞİL”

Güneşten gelen ışığın belli bir dalga boyu aralığında geldiğine dikkat çeken Dr. Adem Gül, “En yüksek dalga boyu kırmızıda iken, en düşük dalga boyu mavidedir. Mavi ışık güneşten gelen ışığın dalga boyu içinde olduğundan zararlı değildir. Mavi ışığın dalga boyundan daha düşük olan ve ultraviyole olarak adlandırdığımız ışık ise zararlıdır. Ne kadar şanslıyız ki gözümüzdeki ön yapılar (kornea, lens) ultraviyole ışığı emip, bu zararlı ışığın gözün en arka tabakasına (retina) geçmesini engeller. Her bireyin yapısı tamamen aynı olmadığından bazı kişilerde bu engelleme zayıf çalışıyor olabilir. Güneş gözlüğü bu tip bireylerde ultraviyole ışığını büyük oranda emerek, bu ışınları engeller” şeklinde konuştu.

“GÖZ KURULUĞUNU AZALTIYOR”

Normal şeffaf camların da ultraviyole koruyucu yapılabileceğini vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi Adem Gül, şunları söyledi:
“Önemli olan camın siyahlığı değil, ultraviyole koruyuculuğudur. Ucuz veya pahalı olsun bir camın güneş koruyuculuğu ancak ölçülerek bulunabilir. Ucuz güneş gözlükleri de marka gözlükler kadar iyi bir ultraviyole koruyuculuğu yapabilir fakat görüntü kalitesi marka güneş gözlükleri kadar iyi değildir ve cam kalitesi nedeniyle çabuk aşınabilirler. Güneş gözlüğü kullanmanın kamaşma dışında göz kuruluğunu azaltıcı etkisi de vardır. Çünkü göze gelen ışık ve ısıyı azaltarak gözyaşımızın çabuk buharlaşmasını engeller.” İHA

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