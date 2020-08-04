Göz makyajında artık moda renkli göz makyajı! Ünlüler bu modeli kullanıyor...

Merak etmeyin, klasik makyaj uygulamalarının modası geçmedi! Sadece göz makyajı kategorisine her zevke hitap eden yeni uygulamalar ve cıvıl cıvıl renkler eklendi. Üstelik bu rengarenk makyaj trendlerini uygulamak için hippi ya da bohem tarza sahip olmanıza da gerek yok. Modern, şık ve spor tarzla da uyum gösteren bu göz makyajlarını çok seveceksiniz.

SİYAH EYELINER OUT, RENKLİ EYELİNER IN!

Eyeliner göz makyajında en büyük farkı yaratan ürünlerden bir tanesi. Göz çizgisine vurgu yaparak göz şeklini ortaya çıkaran ve çarpıcı ve bitiş sağlayan eyelinerlara biraz renk katmaya ne dersiniz? Günlük ve hafif makyajınızı birazcık hareketlendirmek istiyorsanız yapmanız gereken şey çok basit. Gözlerinize yalnızca rimel ve renkli bir eyeliner sürün. Bu aşamada far gibi diğer göz makyajı ürünlerinden kaçının. Çünkü farla birlikte makyajınız biraz daha ağır durabilir. Minimal ve modern bir tarz için eyeliner çizgisini ince bırakabilirsiniz.

GÖZ ALTLARINI RENKLENDİRİN!

Asya'da uzun süre popüler olduktan sonra ülkemizde kendisini göstermeye başlayan bir uygulamadan bahsedelim. Renkli göz farlarını göz üzerine değil göz altına ince bir çizgi halinde sürmek! Bu makyaj uygulaması özellikle sade makyaj tercih eden soluk tenli kadınlarda yüze renk katmak ve göz altı morluklarını gizlemek amacıyla kullanılıyor. Göz altlarında çoğunlukla kırmızı ve tonları tercih edilse de her tene bu tonların gitmeyeceğini kabul etmek gerek. Soluk tenli değilseniz bu uygulamayı cildinizi canlı gösteren bir başka renk tonuyla yapabilirsiniz.