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Göz makyajında artık moda renkli göz makyajı! Ünlüler bu modeli kullanıyor...

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YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Son yıllarda moda da makyaj da cesur bir çizgide ilerliyor. Cesur makyajın temsilcisi olan renkli göz makyajları ise geniş uygulama yelpazesi sayesinde oldukça dikkat çekiyor. Hem günlük kullanımda hem de özel davetlerde kullanılabilecek onlarca farklı metoda sahip olan renkli göz makyajlarını merceğe aldık. İşte detaylar!

Göz makyajında artık moda renkli göz makyajı! Ünlüler bu modeli kullanıyor...

Merak etmeyin, klasik makyaj uygulamalarının modası geçmedi! Sadece göz makyajı kategorisine her zevke hitap eden yeni uygulamalar ve cıvıl cıvıl renkler eklendi. Üstelik bu rengarenk makyaj trendlerini uygulamak için hippi ya da bohem tarza sahip olmanıza da gerek yok. Modern, şık ve spor tarzla da uyum gösteren bu göz makyajlarını çok seveceksiniz.

SİYAH EYELINER OUT, RENKLİ EYELİNER IN!

Eyeliner göz makyajında en büyük farkı yaratan ürünlerden bir tanesi. Göz çizgisine vurgu yaparak göz şeklini ortaya çıkaran ve çarpıcı ve bitiş sağlayan eyelinerlara biraz renk katmaya ne dersiniz? Günlük ve hafif makyajınızı birazcık hareketlendirmek istiyorsanız yapmanız gereken şey çok basit. Gözlerinize yalnızca rimel ve renkli bir eyeliner sürün. Bu aşamada far gibi diğer göz makyajı ürünlerinden kaçının. Çünkü farla birlikte makyajınız biraz daha ağır durabilir. Minimal ve modern bir tarz için eyeliner çizgisini ince bırakabilirsiniz.

GÖZ ALTLARINI RENKLENDİRİN!

Asya'da uzun süre popüler olduktan sonra ülkemizde kendisini göstermeye başlayan bir uygulamadan bahsedelim. Renkli göz farlarını göz üzerine değil göz altına ince bir çizgi halinde sürmek! Bu makyaj uygulaması özellikle sade makyaj tercih eden soluk tenli kadınlarda yüze renk katmak ve göz altı morluklarını gizlemek amacıyla kullanılıyor. Göz altlarında çoğunlukla kırmızı ve tonları tercih edilse de her tene bu tonların gitmeyeceğini kabul etmek gerek. Soluk tenli değilseniz bu uygulamayı cildinizi canlı gösteren bir başka renk tonuyla yapabilirsiniz.

RENK GEÇİŞLERİNİ GÖZ KAPAKLARINA TAŞIYIN!

Günlük makyaj için pek de uygun olmayan bu stil, özel günlerde doğru tarzla tamamlandığında harikalar yaratıyor. Göz kapağı üzerine birden fazla renkte far uygulayarak yapılan uygulamada renk geçişlerini kusursuzca yapabilmek için biraz deneyim gerekse de sonuç göz alıcı oluyor. Renk geçişli uygulama canlı renklerle uygulandığında çok dikkat çekici bir makyaj, soluk renklerle uygulandığında ise tamamlayıcı bir makyaj ortaya çıkarır. Kusursuz bir geçiş sağlayamadığınız zamanlarda ise eyelinerdan faydalanarak kirpik üstlerinizdeki ufak tefek hataları gizleyebilirsiniz.

Ayrıca, bu makyajı tamamlamak için göz pınarlarınıza ve hatta alt kirpiklere kadar uygulamayı devam ettirebilirsiniz. Bu aşamada dikkat etmeniz gereken nokta ise göz pınarlarınıza açık rengi göz kapağınıza ise daha koyu olan rengi uygulamak. Diğer türlü oluşan ters vurgu göz şeklini badem değil yuvarlak gösterir.

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