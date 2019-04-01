Göz sağlığını korumak için nelere dikkat edilmelidir? Kataraktın ilerlemesi yavaşlatılabilir mi?

“Günlük yaşam içinde yaptığımız pek çok davranıştan, diyabet, enfeksiyonlar gibi hastalıklara, beslenme alışkanlıklarımızdan teknolojik cihazları doğru kullanmaya kadar pek çok etken gözlerimizde farklı sorunların ortaya çıkmasına neden olabilir” diyen Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Fatih Atmaca, göz sağlığınızı korumanızın 5 yolunu şu şekilde sıraladı:

YEMEĞİNİZDEN PUL BİBERİ EKSİK ETMEYİN

Düzenli bir A vitamini alımı gözlerinize destek olur. Kornea olarak bilinen göz ön yüzeyinin korunmasına yardımcı olur ve enfeksiyonları engeller. Yaban mersini, havuç, bal kabağına ilave olarak doğal pul biber gibi baharatlar da iyi birer A vitamini kaynağıdır. Bu nedenle mutfağınızdan baharatı eksik etmeyin.

FAZLA KİLOLARINIZDAN KURTULUN

Sağlıklı bir beslenme, sağlıklı bir görüş için önemlidir. Çünkü sağlıklı beslenme; obezite riskinizi azaltır, bu da diyabet riskinizi azaltmak anlamına gelir. Diyabet, gözün arkasındaki kan damarlarına zarar veren diyabetik retinopati olarak bilinen bir soruna ve kataraktın hızlı ilerlemesine neden olabilir.