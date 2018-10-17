Göz seğirmesi neden olur, nasıl geçer? Sol söz seğirmesi ne anlama gelir?

Göz seğirmesi herkesin yaşadığı ve kısa süreli olduğu için pek önemsenmeyen bir durumdur. Genelde bu durumda sağ gözüm seğiriyor yok şu anlama geliyor, sol gözüm seğiriyor yok bu anlama geliyor gibi hiçbir doğruluğu olmayan sözlerle geçiştirilir. Fakat uzmanlar, göz seğirmesinin bazı rahatsızlıkların habercisi olabileceğini ve önemsenmesini söylüyor. Peki göz seğirmesi neden olur? Göz seğirmesi nasıl geçer? Göz seğirmesi nedenleri ve tedavi yöntemleri ile detaylıca inceledik. GÖZ SEĞİRMESİ NEDİR? Göz seğirmesi, göz kapaklarında meydana gelen istemsiz bir kasılma olayıdır. Ani ve kısa süreli spazmlar ile ortaya çıkan göz seğirmesi, birkaç dakika sürer ve geçer. Bu yüzden göz seğirmesi genellikle önemsenmez. Daha çok üst göz kapağında meydana gelen göz seğirmesi, eğer sık sık ve uzun süreli oluyorsa ciddi sıkıntı verebilecek duruma sebep olabilir. Bu gibi durumlarda göz doktoruna görünmeniz gerekir. Blefarospazm adı verilen durumda ise göz seğirmesi iki göz kapağında da olur ve gözlerin kapanmasına kadar gidebilir.

GÖZ SEĞİRMESİ NEDEN OLUR? Göz seğirmesinin birçok nedeni vardır. Kısa sürede geçtiğinden dolayı göz seğirmesi nedenleri üzerinde durulmaz. Çalışma koşulları, yaşam tarzı veya nörolojik bir hastalık bile göz seğirmesine neden olabilir. 1. Stres Stres, vücudumuzdaki birçok rahatsızlığın sebebi olabiliyor. Bunlardan biri de göz seğirmesidir. Bu durumda göz seğirmesinden kurtulmak için stresli ortamdan uzaklaşmak ve nefes egzersizi yapmak gerekir. Bu durumda hem stresten hem de göz seğirmesinden kurtulabilirsiniz. 2. Kafein Göz seğirmesi nedenlerinden biri olan kafein, günlük hayatımızda özellikle çok tükettiğimiz kahve içerisinde bulunur. Kahve ile birlikte çay ve çikolata gibi kafein içeren ürünleri çok tüketmeniz halinde göz seğirmesi yaşamanız kaçınılmaz olur. Bu durumda yapmanız gereken bu ürünlerin tüketimini azaltın ve sonucunu gözlemleyin. 3. Göz yorgunlukları Telefon, tablet ve bilgisayar ekranı gibi günlük hayatımızda sürekli karşısında vakit geçirdiğimiz teknolojik aletler nedeniyle göz yorgunluğu meydana gelir. Bir başka sebebi ise gözlük kullanmamız gerekirken veya kullandığımız gözlüğün numarasını değiştirmemiz lazımken yapmadığımız için göz yorgunluğu olabilir. Bu da göz seğirmesine neden olur. Bu durumda karanlık bir odada yarım saat gözlerimizi dinlendirmek iyi gelecektir.

4. Göz kuruluğu Göz kuruluğu, uzun süre bilgisayar ekranına bakıldığı zaman, lens kullanımında, ilerleyen yaş ve çeşitli ilaçların yan etkisi nedeniyle meydana gelir ve göz seğirmesine neden olur. Bu durumda doktorunuz ile görüşmeniz ve önereceği tedaviyi uygulamanız gerekir. 5. Göz alerjisi Gözümüzde mevsimsel olarak polene veya her zaman olan toza karşı bir alerjik durum olabilir. Böyle bir anda istemsiz olarak gözleri ovmak, histamin üretimine bağlı olarak gözde seğirmeye neden olur. Göz alerjisi sorunu için doktorunuzun önerdiği göz damlasını kullanarak göz seğirmesinden kurtulabilirsiniz. 6. Mineral eksikliği Uzmanlara göre göz seğirmesi nedenlerinden en sık rastlanılanı olarak mineral eksikliğine bağlanmıştır. Göz için önemli bir mineral olan magnezyum eksikliği göz seğirmesine neden olabilir. Bu durumda magnezyum içeren yiyecekler ile beslenmeye dikkat etmek gerekir. Ya da doktorunuzda magnezyum takviyesi için tavsiye alabilirsiniz. 7. D vitamini eksikliği Kasların kasılmasına engel olan D vitamini eksikliğinde kalsiyum emilimi azalır ve göz kapaklarındaki spazm olan göz seğirmesine neden olur. Bu eksikliği ise balık yağı, süt ve süt ürünleri gibi D vitamini zengin besinlerle kapatabiliriz. Veya doktorun önerdiği vitamin ilaçlarını kullanabiliriz.

8. B12 vitamini yetersizliği Vücudumuzda B12 vitamini düşük oranda ise göz seğirmesine neden olabilir. Vitamin testi ile ortaya çıkarabilecek olan B12 vitamini yetersizliğini kırmızı et, balık tüketimi ya da vitamin takviyesi ile karşılayabiliriz. 9. Alkol Göz seğirmesi nedenlerinden biri de fazla miktarda alkol tüketimidir. Bu durumda alkol kullanımını azaltmak ve bol bol su içmek göz seğirmesine durdurabilir. 10. Bazı nörolojik hastalıklar Göz seğirmesi, özellikle bazı nörolojik hastalıkların başlangıç aşaması belirtisi olarak sayılır. Parkinson hastalığı, Tourette sendromu, MS hastalığı, hipoglisemi veya nörolojik birtakım rahatsızlıklar, vücutta direnci azalmasına ve göz seğirmesine neden olur. Her göz seğirmesi hatta uzun süre devam göz seğirmesinin bu hastalıklardan birine yakalandığınız anlamına gelmez. Rahatsız edici göz seğirmesi durumunda doktorunuza başvurmanız bu yüzden önemlidir. 11. Işık hassasiyeti Işığa karşı hassasiyet de göz seğirmesine neden olur. Güneşli günlerde gözlük kullanmanız veya daha loş bir ortamda bulunmanız ile göz seğirmesi geçebilir.

12. İlaçların yan etkileri Göz seğirmesi ile düzenli olarak kullandığınız bazı ilaçlar ile aynı zamana denk geliyorsa ilacın yan etkisi bu olaya neden olabilir. Bu durumda ise ilacı size yazan doktorunuzla görüşmek ve ona göre hareket etmek en sağlıklısı olur. GÖZ SEĞİRMESİ NASIL GEÇER? Göz seğirmesi genelde kısa sürede geçen bir durumdur. Aslında yukarıda saydığımız neden olabilecek maddelere dikkat edildiği zaman göz seğirmesine rastlamanız daha düşük olur. Hafif seyreden göz seğirmesinden hızlı bir şekilde kurtulmak için şunlara dikkat edilmelidir: 1) Yeterli sürede ve kaliteli uykuya önem verin. 2) Kardiyo yapın. 3) Gevşeme ve germe egzersizleri yapın. 4) Kahve ve çay tüketimini azaltın. 5) Stres içeren olaylardan ve stres yaşatan kişilerden uzak durun. 6) Vitamin ve mineral eksikliğini ortadan kaldırmak için sağlıklı ve dengeli beslenmeye çalışın. 7) Bir pamuğu ılık suyun içerisine batırarak ıslatın ve göz kapaklarınıza, beş dakika kadar bu pamuğu gezdirerek kompres yapın. Dilerseniz aynı işlemi ılık çay poşetleri yardımıyla da yapabilirsiniz.