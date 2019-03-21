HABER

Göz tansiyonu körlüğe neden olabilir

SAĞLIK HABERLERİ  | 21.03.2019 12:05 | Son Güncelleme

Göz Hastalıkları Uzmanı Dr.

Göz tansiyonu körlüğe neden olabilir

Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Özgür Yaşar, göz tansiyonunun tüm dünyadaki körlüklerin yüzde 13,5’ini oluşturduğunu belirterek, "Erken teşhis edilirse ilerlemesi durdurularak görme kaybı önlenebilir" dedi.

Medicana Bahçelievler Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Özgür Yaşar, göz tansiyonu (glokom) hakkında bilgi verdi. Glokomun tüm dünyadaki körlüklerin yüzde 13,5’ini oluşturduğunu kaydeden Dr. Yaşar, önce çevresel görme alanı kayıpları, sonra total görme kaybı yapabilen bir optik nöropati hastalığı oluğunu belirterek, "Bu hastalık ile optik sinir (görme siniri) lifleri yavaş yavaş kaybedilir. Erken teşhis edilirse ilerlemesi durdurularak görme kaybı önlenebilir" dedi.

"Ailedeki göz tansiyonu glokom riskini arttırıyor"
Dr. Öğr. Üyesi Özgür Yaşar, "Glokom, genellikle göz içi basıncı yüksek kişilerde görülür. Fakat göz içi basıncı yüksekliği tek başına glokoma yol açmaz. Bazen yüksek göz içi basıncına rağmen glokom hastalığı oluşmamaktadır. Biz bu duruma ‘oküler hipertansiyon’ deriz. Bu durumun tersine bazen düşük göz içi basıncı olan kişilerde de glokom görülebilir. Bu duruma da ‘normotansif glokom’ denir. Göz tansiyonu yüksek kişiler, kornea tabakası ince kişiler (500 mikron altı), anne, baba ve kardeşte glokom hastalığı varlığı, dolaşım bozuklukları (hipertansiyon, hipotansiyon, vazospazm), diyabet, otoimmün hastalıklar, vaskülitler ve tiroid hastalıkları olan kişilerde görülme sıklığı vardır" diye konuştu.

"Baş ve göz çevresinde ağrı glokom habercisi olabilir"
Glokomun genellikle belirti vermeyen sinsi bir hastalık olduğunu ifade eden Dr. Yaşar, "Glokom, rutin göz muayenesi sırasında göz tansiyonu ölçümü ve göz dibi muayenesi ile teşhis edilebilmektedir. Glokom hastalığı var olan kişilerde, genellikle baş ve göz çevresinde ağrı, ışık hassasiyeti, yakın görmede bozulma, karanlık adaptasyonunda zorluk gibi belirtiler gözlemlenebilir. Hastalık ancak çok ilerlediğinde görme alanı kayıpları kişi tarafından farkedilmeye başlanır. Açı kapanması glokomu tipinde belirtiler çok ön plandadır. Bu tip glokomda şiddetli baş ve göz çevresi ağrısı, cisimlerin etrafında haleler görme, ışık hassasiyeti, mide bulanması, kusma ve görmede azalma gibi şiddetli belirtiler bulunur" dedi.

Glokom hastalığının ömür boyu takip ve tedavi gereklidir
Glokom hastalığının kronik bir hastalık olduğunun altını çizen Dr. Öğr. Üyesi Özgür Yaşar, "Yani ömür boyu takip ve tedavi gerektirir. Genellikle göz içi basıncını düşürmeyi amaçlayan bir tedavi yaklaşımı bulunmaktadır. Bu ya ilaçlarla (medikal tedavi), ya da girişimsel metotlarla olur. Genellikle ilaçlar (göz damlaları) ile kontrol altına alınarak ilerlemesi durdurulmaktadır. İlaçların yetersiz kaldığında girişimsel metotlara başvurulmaktadır. Bununla birlikte teşhis konulduğunda hastalık ileri bir aşamada ise direkt cerrahi de planlanabilmektedir" şeklinde konuştu.

"Damlalar düzenli kullanılmalıdır"
Dr. Özgür Yaşar, "Glokom hastalığında hekimin verdiği damlalar düzenli kullanılmalıdır. El yardımıyla göz altı kapağı iyi açılıp damla kolayca damlatılabilir. Damla tam olarak göze girmediği takdirde tekrar denenmelidir. Tedavi için damlalarla birlikte her zaman spor yapın, stresten mümkün olduğunca uzak durun ve rutin doktor kontrollerinizi yaptırın" ifadelerini kullandı.

PARTNERHülya Avşar ve Saadettin Saran aşkı yeniden mi alevlendi?Hülya Avşar ve Saadettin Saran aşkı yeniden mi alevlendi?
Epilepsi nöbetleri cerrahi müdahale ile son buluyorEpilepsi nöbetleri cerrahi müdahale ile son buluyor
Siemens’ten sağlık Ar-Ge’sine destekSiemens’ten sağlık Ar-Ge’sine destek
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Müjdeli haber gece yarısı geldi!

Müjdeli haber gece yarısı geldi!

Sabah alışkanlığı bu sabah sonu oldu!

Sabah alışkanlığı bu sabah sonu oldu!

Cami katliamı sonrası Yeni Zelanda'dan flaş karar

Cami katliamı sonrası Yeni Zelanda'dan flaş karar

Beklenen karar açıklandı! Dolar sert düştü

Beklenen karar açıklandı! Dolar sert düştü

Avustralya'dan 'Erdoğan' açıklaması

Avustralya'dan 'Erdoğan' açıklaması

Venezuela muhalefeti trafiği kilitlemeye çalışacak

Venezuela muhalefeti trafiği kilitlemeye çalışacak

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Burun kuruluğu nasıl tedavi edilir?

Burun kuruluğu nasıl tedavi edilir?

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Nabız sayınız hastalık habercisi olabilir

Nabız sayınız hastalık habercisi olabilir

Yanık izi nasıl geçer?

Yanık izi nasıl geçer?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sağlık Bakanı'ndan 'salgın' açıklaması

Sağlık Bakanı'ndan 'salgın' açıklaması

Sağlık Bakanı duyurdu, bugün başlıyor! Avrupa'nın en büyüğü...

Sağlık Bakanı duyurdu, bugün başlıyor!

Nadir görülen hastalıklar için Meclis araştırma komisyonu kurulacak

Nadir görülen hastalıklar için Meclis araştırma komisyonu kurulacak

Sağlık Bakanı: 41 ilaçta arz sıkıntısı bu hafta son bulacak

Sağlık Bakanı'ndan 'ilaç' açıklaması

"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Propolis tüketin

"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Tüketin

Bakan Selçuk duyurdu! SMA hastaları ilaçlarını bugünden itibaren alabilecek

İlaçlar bugünden itibaren alınabilecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.