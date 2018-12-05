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Göz tansiyonu nedir? Göz tansiyonu nasıl anlaşılır belirtileri nasıldır?

SAĞLIK HABERLERİ  | 05.12.2018 10:47 | Son Güncelleme

Bütün göz rahatsızlıklarında olduğu gibi göz tansiyonu da hafife alınmayacak ciddi bir göz hastalığıdır. Özellikle trafikte seyir halindeyken kazalara yol açabilen göz tansiyonunda hastalık en ileri derecede olsa bile kişi en uzak noktayı görmeye devam eder fakat yan açıları göremez bu da kazaların kaçınılmaz olmasına neden olur.

Göz tansiyonu nedir? Göz tansiyonu nasıl anlaşılır belirtileri nasıldır?

Göz tansiyonu gibi hastalıkların kazalara davetiye çıkarabileceğini belirten Dünyagöz Bağcılar’dan Op. Dr. Hakan Özkan “Göz sağlığı hayatımızı direkt olarak etkileyen konuların başında geliyor. Göz sağlığımızı düzenli kontrol ettirmemek özellikle trafikte büyük tehlikelere davetiye çıkarabiliyor. Ehliyet aldıktan sonra da mutlaka senede bir kez göz muayenesi yapılması gerekiyor.

Bir göz tansiyonu hastası çok ileri bir hastalık noktasında bile yazıları okuyabilir ve en uzaktaki gösterdiğiniz simgeleri görebilir. Ancak dürbünle baktığınız gibi sadece ortayı görür. Yanları görmesi imkansızdır. Dolayısıyla bu sürücünün kaza yapma ihtimali çok yüksektir” diyor.

Her gün milyonlarca otomobilin trafikte seyir halinde olduğu büyük şehirlerde, sürücülerin göz sağlığı büyük önem taşıyor. Ehliyetin ilk alınma sürecinden sonra görme muayenesi yapılmadığı için zamanla görme yetisi azalan sürücüler hem kendilerinin hem de diğer sürücü ve yayaların can güvenliğini tehdit edebiliyor. Bu sürücülerin görme yetilerinin azaldığının farkında olmama ihtimali konusunda uyaran Op. Dr. Hakan Özkan, sürücülere yılda bir kez mutlaka göz muayenesi olmalarını öneriyor.

GÖZ TANSİYONU OLAN HASTALAR YAN AÇILARI GÖREMİYOR

Göz tansiyonu olan hastaların yan noktaları görmekte çok zorlanırken, kişiler bazen görme kusurlarının farkında olmuyorlar. Bu tip vakalar trafikte kazalara yol açabilir. Ne yazık ki birçok hasta gözünde ciddi anlamda bir rahatsızlık yaşamadığı sürece göz doktoruna gitmiyor. Ancak bazı görme kusurları hastaların farkında olmadan ilerleyebiliyor ve günlük hayatına zarar verebilecek bir olaya sebep olabiliyor.

ARAÇ MUAYENESİ 2 YILDA BİR GERÇEKLEŞTİRİLİYOR, PEKİ YA GÖZLERİMİZİN?

Özellikle trafikte çok vakit geçiren meslek sahiplerinin; servis, otobüs ve taksi gibi araçların sürücülerinin daha da dikkat ederek muayenelerini aksatmamaları gerekiyor. Her iki yılda bir araç muayenesi zorunlu. Araçlarımız her açıdan kontrol ediliyor; peki araçları kullanan kişiler göz muayenelerini düzenli olarak gerçekleştiriyor mu?

Ticari araç sürücülerinin bu konuda daha da hassas olması gerekiyor. Araç kullanırken farklı koşulların sizi ne derece etkilediği oldukça önemli. Sürüşünüz sırasında görme durumunuzda hukuki standartların altına düşme oluyorsa, hem kendinizin hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atmamak için senede bir kez göz muayenesini ihmal etmeyin.

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Anahtar Kelimeler:
göz tansiyonu Göz hastalıkları

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