Göz tansiyonu nedir? Göz tansiyonu nasıl anlaşılır belirtileri nasıldır?

Göz tansiyonu gibi hastalıkların kazalara davetiye çıkarabileceğini belirten Dünyagöz Bağcılar’dan Op. Dr. Hakan Özkan “Göz sağlığı hayatımızı direkt olarak etkileyen konuların başında geliyor. Göz sağlığımızı düzenli kontrol ettirmemek özellikle trafikte büyük tehlikelere davetiye çıkarabiliyor. Ehliyet aldıktan sonra da mutlaka senede bir kez göz muayenesi yapılması gerekiyor.

Bir göz tansiyonu hastası çok ileri bir hastalık noktasında bile yazıları okuyabilir ve en uzaktaki gösterdiğiniz simgeleri görebilir. Ancak dürbünle baktığınız gibi sadece ortayı görür. Yanları görmesi imkansızdır. Dolayısıyla bu sürücünün kaza yapma ihtimali çok yüksektir” diyor.

Her gün milyonlarca otomobilin trafikte seyir halinde olduğu büyük şehirlerde, sürücülerin göz sağlığı büyük önem taşıyor. Ehliyetin ilk alınma sürecinden sonra görme muayenesi yapılmadığı için zamanla görme yetisi azalan sürücüler hem kendilerinin hem de diğer sürücü ve yayaların can güvenliğini tehdit edebiliyor. Bu sürücülerin görme yetilerinin azaldığının farkında olmama ihtimali konusunda uyaran Op. Dr. Hakan Özkan, sürücülere yılda bir kez mutlaka göz muayenesi olmalarını öneriyor.