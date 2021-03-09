Göz tansiyonu uyarısı: Erken tanı hayat kurtarıyor!

Göz hekimleri tarafından "görmenin sinsi hırsızı" olarak adlandırılan glokomun görme sinirinin liflerini yavaş yavaş azalttığını belirten Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Merih Önol, bunun kanser kadar sinsi bir hastalık olduğunu ve geç kalındığında üzücü sonuçlar doğurduğunu ifade etti.

Önol, genellikle göz muayenelerinde tesadüfen teşhis edilen glokom hastalığında erken tanının kişiyi kör olmaktan kurtardığına dikkati çekti. Bir gecede bile körlüğe sebep olabilen glokomun çeşitli formlarının bulunduğunu anlatan Önol, "Glokom, bazen farkına varmadan körlüğe sürükleyebiliyor." dedi.

Körlüğe sebep olan hastalıkların başında gelen glokomun, sinsi olduğu kadar yaygın da görüldüğünü vurgulayan Prof. Dr. Önol, sözlerine şöyle devam etti:

"Özellikle de Türkiye'de en sık görülen açık açılı formu, hiçbir bulgu vermeden gözü körlük noktasına kadar getirmektedir. Bugün dünyada 80-90 milyon glokomlu olduğu bilinmektedir. Her glokomlu 'potansiyel görmez'dir. Tanı konulduktan sonra tedavisi mümkün olan glokom hastalarının ilaçlarla veya ameliyatlarla körlüğe gidişi engellenebiliyor. Ancak görmesini yitirmiş bir gözün tekrar görmesi mümkün olmuyor. Göz içinde yarattığı basınç sebebiyle kaybına yol açtığı görme siniri liflerini eski haline döndürmek mümkün olmuyor. Biz glokom uzmanlarınca, ameliyat ve ilaçlı tedavi yöntemleriyle kalan görme sinirleri yaşatılmaya çalışılıyor."