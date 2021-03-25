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  4. Gözaltı ışık dolgusu hayatını kararttı! Gören tanıyamıyor

Gözaltı ışık dolgusu hayatını kararttı! Gören tanıyamıyor

25.03.2021 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Çekmeköy'de gözaltı ışık dolgusu yaptıran kadın, tanınmaz hale geldi. Gözleri şişen kadın, yaşadıklarının ardından doktora suç duyurusunda bulundu.

Gözaltı ışık dolgusu hayatını kararttı! Gören tanıyamıyor

İstanbul’da butik işletmeciliği yapan Banu Yöndenli, gözaltı ışık dolgusu yaptırmak istedi. Çekmeköy’de 31 Ağustos 2020 tarihinde kendini estetik doktoru olarak tanıtan A.A. isimli doktora giden Yöndenli, işlemi yaptırdı. Yapılan işlemin ardından Yöndenli’nin gözleri balon gibi şişti, yüzü tanınmaz hale geldi. Dolgu işleminden sonra yüz felci geçiren genç kadına doktorlar, yüz felcinin nedeninin gözaltına yapılan işlemden kaynaklanabileceğini söyledi. Geçirdiği dolgu eritme operasyonları nedeniyle aylarca mağdur olan ve 7 ay geçmesine rağmen gözaltındaki şişlikler inmeyen Yöndenli, avukatı Ela Tekeş aracılığıyla işlemi yapan doktor hakkında suç duyurusunda bulundu. Yöndenli, iddiaya göre operasyonu yapan doktor A.A.’nın aile hekimi olduğunu da öğrendi.

'ŞÜPHELİ AİLE HEKİMİ OLARAK ÇALIŞIYOR'

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan suç duyurusu dilekçesinde, şüpheli Dr. A.A.’nın Çekmeköy’de bulunan bir Aile Sağlığı Merkezi’nde aile hekimi olarak çalıştığı, şüphelinin sağlık ocağını kendi özel işleri doğrultusunda medikal estetik merkezi olarak kullandığı, dolgu ve botoks işlemlerini burada yaptığı belirtildi. Dilekçede, “Şüpheli, resmi sağlık ocağını çevreye güven vermek için kullanmıştır. Uygulamış olduğu işlemde yeterliliği ve uzmanlığı yoktur. Müvekkilim cismen ezaya uğramış ve uzun bir süre yüzünü saklamak zorunda kalmıştır. Bir daha eski haline dönemeyeceği endişesiyle psikolojik travma yaşamıştır” denilerek, şüphelinin “bilinçli taksirle yaralama” suçundan cezalandırılması istendi.

Yaşadığı zorlu süreci anlatan Banu Yöndenli, “Gözlerime ışık dolgusu yaptırmak istedim. Bununla ilgili daha önce botoks yaptırdığım arkadaşıma işlem yaptırdım. İşlem sonrasında aşırı derecede bir şişme oldu. Bu şişmeler inmedi. Neredeyse 7 aylık bir süreç geçti. Ben sürekli operasyon geçirdim. Işık dolgusu eritme operasyonları. Her doktor da bu riski alıp yapmadı. Bu süreci zor atlattım. Gözaltımdaki sarkmalardan dolayı tekrardan bir operasyon geçirmem gerekiyor. Şu an onu bekliyorum. Büyük bir sıkıntı yaşadım” dedi.

'İŞLEMDEN SONRA YÜZ FELCİ GEÇİRDİM, GÖZÜMÜ DE KAYBEDEBİLİRDİM'

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Dolgu işleminden sonra yüz felci geçirdiğini anlatan Yöndenli, “Doktor bana, ‘yüzde 80 yaptırmış olduğun ışık dolgudan dolayı olabilir’ dedi. Yüzümün sol tarafı yüz felci oldu. Bir de böyle bir mağduriyet yaşadım. Suç duyurusunda bulundum. Gereken cezayı alacak diye umut ediyorum. Ben gözümü de kaybedebilirdim. Bu konuda cidden mağdurum. Kaç aydır bununla uğraşıyorum” diye konuştu.

'BELGESİ OLMADAN ESTETİK YAPTIRMAYIN'

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Yöndenli, “Herkese söylüyorum, güvendiğiniz her insana estetik yaptırmayın. Belgesi olmadan kesinlikle bunu yaptırmayın. Benim yaptırdığım kişi aile hekimi imiş zaten. Aile hekimiyken ‘estetik uzmanıyım, doktoruyum’ diyerek bana bu işlemi yaptı. 2 hafta sonra gözaltı derisini aldırmak zorunda kalacağım. Bu süre zarfında zaten hastanede de cerrahla birlikte ışık dolgusu eritme işlemi yapıldı. O sayede görebiliyorum ben, gözlerim tamamen kapalıydı. Bildiğiniz kurbağa gibi geziyordum. Hastane olmadan estetik merkezlerine, güzellik salonlarına gidip işlem yaptırmasınlar. ‘Ben doktorum’ diye elinde çantayla gezen insanlara kesinlikle yaptırmasınlar. Ben aile hekimi olduğunu daha sonradan öğrendim. Kendisini güzellik uzmanı olarak biliyordum. Bir daha hayatta böyle bir işleme girmem” dedi.
Avukatı Ela Tekeş ise, “Estetik uygulamaların bir kısmında çok ciddi mağduriyetler yaşandığına tanık olmaktayız. Avukat olarak bana ve ofisimize ciddi müracaatlar yapılmaktadır. Mağdur olanların çoğunun merdiven altı diye tabir edilen uzmanlık ve yeterlilik belgesi olmayan kişilerce yapılmış hatalı ve zarar doğuran işlemler olduğuna tanık olmaktayız" diyerek hak arama mücadelesine devam ettiklerini söyledi.

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İHA

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