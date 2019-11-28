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Gözaltına alınan FETÖ şüphelisi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2019 13:52 | Son Güncelleme

Kastamonu’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli şahıs tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince silahlı terör örgütüne üye olduğu iddiasıyla bir süredir aranan S.Y.

Kastamonu’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli şahıs tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince silahlı terör örgütüne üye olduğu iddiasıyla bir süredir aranan S.Y. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Y, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
Kastamonu’da dün gözaltına alınan S.Y’nin FETÖ ile iltisaklı dershanelerde yöneticilik yaptığı belirlenmişti.

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