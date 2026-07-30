Gözden ırak olan temiz kalmıyor: Evde temizlik yaparken herkesin unuttuğu ama toz yuvası olan gizli köşeler

Kapıların Üst Kenarları

Boyumuz yetmediği için mi yoksa kafamızı kaldırıp bakmadığımız için mi bilinmez, kapıların o incecik üst yüzeyleri temizlikte hep teğet geçilir. Aylarca biriken tozlar orada adeta kadife bir tabaka oluşturur ve kapıyı her sert kapattığınızda o tozlar görünmez bir bulut gibi evin içine dağılır.

Prizler ve Lamba Anahtarları



Gün içinde ellerimiz sürekli üzerindedir, evde en çok temas ettiğimiz yerlerin başında gelirler ama temizlik yaparken gözümüzün önünde olmalarına rağmen hiç sırası gelmez. Sadece havada uçuşan tozlar değil, parmak izleri ve görünmeyen bakteriler için de tam bir merkez üssüdürler.

Süpürgeliklerin Üst Şeritleri

Evi süpürürken süpürgenin ucu oraya değer ve temizler sanırız ama o ince çıkıntılar süpürgenin çekim alanına tam olarak girmez. Özellikle koridor gibi evin en çok sirkülasyon olan alanlarındaki süpürgelikler, havada uçuşan tüm tüyleri ve tozları üzerine bir mıknatıs gibi çeker.

Beyaz Eşyaların Altı ve Arkası

Buzdolabını ya da çamaşır makinesini yerinden oynatmak tam bir işkence olduğu ve "göz görmeyince gönül katlanır" mantığı işlediği için bu alanlar hep bir sonraki temizliğe ertelenir. Oysa motorların yaydığı ısı ve statik elektrik yüzünden burası tam bir toz cennetine dönüşür.

Avizeler ve Ampuller

Aydınlatma üniteleri genelde sadece lambalar patladığında ya da taşındığımızda aklımıza gelen, temizlik haritamızın en uzak köşeleridir. Zamanla üzeri tozlanan ampuller odanın ışık kalitesini %20'ye kadar düşürebilir, dahası ışığı her açtığınızda ısınan tozlar odaya hafif ve hoş olmayan bir yanık kokusu yayar.

Ev Bitkilerinin Yaprakları

Canlı oldukları için kimyasal temizlik malzemeleriyle yaklaşmak istemeyiz ve doğanın bir parçası oldukları için kendi kendilerini temizlediklerini varsayarız ama ev ortamında işler öyle yürümeyebilir. Geniş yapraklı bitkiler evdeki statik tozları hızla üzerine çeker; üzeri toz kaplanan bitki ise yeterince güneş ışığı alamadığı için fotosentez yapmakta zorlanır ve solar.

Gardırop ve Mutfak Dolaplarının Üstü

Tıpkı kapı üstleri gibi, göz hizamızın çok üzerinde kalan gardırop ve mutfak dolaplarının üst yüzeyleri de tam bir "unuttum" bölgesidir. Mutfaktakiler yemek buharıyla birleşerek yapış yapış bir toz tabakasına dönüşürken, yatak odasındakiler ise tekstil tozlarıyla devasa yumaklar oluşturur. Bu alanları temizledikten sonra üzerlerine gazete kağıdı veya streç film sermek, bir sonraki temizlikte sadece o örtüyü kaldırıp atarak saniyeler içinde temizlik yapmanızı sağlayan harika bir yöntem.

Kumandalar ve Klavye Tuş Araları

Televizyon, klima ya da oyun konsolu kumandaları gün içinde evde elden ele gezen, ancak temizlik sırası onlara geldiğinde hep görünmez olan eşyalardır. Aynı şekilde bilgisayar klavyeleri de dökülen kırıntıların, saç tellerinin ve havada uçuşan tozların biriktiği gizli birer çöplüğe dönüşür.