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Göze damla damlatmak orucu bozar mı? Burun kanaması orucu bozar mı?

13.04.2021 17:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte vatandaşlar orucu bozan durumları da merak edip araştırmaya başladı. Göz damlasının ve burun kanamasının orucu bozup bozmadığı konusu binlerce vatandaş tarafından merak ediliyor. Peki göze damla damlatmak orucu bozar mı? Burun kanaması orucu bozar mı? İşte yanıtı...

Göze damla damlatmak orucu bozar mı? Burun kanaması orucu bozar mı?

Mübarek Ramazan ayı sonunda idrak etti ve bugün 13 Nisan itibariyle ilk iftar yapılacak. Ramazan ayının gelmesiyle beraber vatandaşlar orucu bozan durumları da merak edip araştırmaya başladı. Göz damlasının ve burun kanamasının orucu bozup bozmadığı en çok merak edilenler arasında. Peki göze damla damlatmak orucu bozar mı? Burun kanaması orucu bozar mı?

GÖZE DAMLA DAMLATMAK ORUCU BOZAR MI?

Uzmanlarından alınan bilgilere göre, göze damlatılan ilaç, miktar olarak çok az (1 mililitrenin 1/20'si olan 50 mikrolitre) olduğundan bunun bir kısmı gözün kırpılmasıyla dışarıya atılmakta, bir kısmı gözde, göz ile burun boşluğunu birleştiren kanallarda ve mukozasında gözenekler yolu ile emilerek vücuda alınmaktadır. Fakat bu işlem yeme içme yani gıdalanma anlamı taşımamaktadır. Dolayısıyla göz damlası orucu bozmaz.

BURUN KANAMASI ORUCU BOZAR MI?

Burun kanamasının şekli orucun bozulup bozulmayacağını da belirlemektedir. Kanın kasten yutulması halinde oruç bozulur. Bilmeyerek veya unutarak yeme içme durumunda oruç bozulmaz. Bu kural kan için de geçerlidir. Bilmeyerek ya da istemeyerek kanın mideye ulaşması durumunda oruç bozulmamaktadır. Fakat bilerek içildiğinde veya yenildiğinde her halükarda oruç bozulur. Bilerek veya isteyerek yiyerek oruç yiyen kişi 61 gün oruç tutar.

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Oruç Ramazan

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