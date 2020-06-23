Gözenek sıkılaştırıcı ürünler ve yöntemler nelerdir?

Cildin kirlenmesi ve gözeneklerin tıkanması neticesinde gözenekler genişler ve buna bağlı olarak sağlıklı bir cilde kıyasla cildin görüntüsü eski parlaklığını kaybetmiş olur. Cildin yeniden güzel görünmesi içinse bitkisel ürünlerden elde edilen doğal yöntemleri uygulamak yeterli olacaktır.
Cilt üzerindeki her bir gözenek cildin nefes almasını sağlayan hücre türündeki yapılardır. Sağlıklı bir şekilde nefes alabilen gözenekler genelde cildin daha sağlıklı ve daha parlak bir görüntüde olmasını destekler. Fakat bu gözeneklerin tıkanması ve sağlıklı bir şekilde nefes alamaması durumunda işler değişebilir. Bu yüzden gözenek temizliğine dikkat etmek son derece önemlidir.
Cilt temizliğine dikkat edilmediği durumda gözenekler tıkanır ve genişlemeye başlar. Fakat bu genişlemiş gözenekleri eski sağlıklı hallerine kavuşturmak için çok büyük bir çabanın altına girmeye gerek yok, cilt temizliğine dikkat etmeniz ve aşağıda verdiğimiz yöntemlerden birini uygulamanız yeterli.
Gözenek Sıkılaştırma Yöntemleri
1. Gül suyu
Başta yağlı cilde sahip olanlar olmak üzere:
- Pek çok kişinin karşı karşıya kaldığı geniş gözenekli cilt probleminden kurtulmak için uygulayabileceğiniz en basit yöntemlerin başında gül suyunun harici olarak yüze uygulanması geliyor.
- Son derece kolay ve ucuz yollarla temin edebileceğiniz bir ürün olan gül suyunu düzenli aralıklarla cildinize uygulayarak cildinizde karşılaştığınız geniş gözenek gibi problemlerin ortadan kalkma sürecini hızlandırabilirsiniz.
2. Maden suyu
Doğal maden suyu:
- Cildin kendisini yenilemesi için ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineralleri bünyesinde barındırdığı için geniş gözenekli görüntünün azalmasını mümkün kılan ürünlerden birisidir.
- Maden suyunu buz kalıplarına koyun ve dondurun.
- Daha sonra buz haline gelmiş olan doğal maden suyu küplerini cildinize her gün uygulayın.
- Orta vadede doğal maden suyunun ne kadar olumlu bir etki gösterdiğini göreceksiniz.
3. Kuşburnu çayı
Romatizmadan soğuk algınlığına, boğaz ağrısından idrar yolu rahatsızlıklarına kadar pek çok problemin ortadan kaldırılmasına yardımcı olan kuşburnu çayı:
- Düzenli olarak içildiği durumda cildin temizlenmesini de destekler.
- Cilt sıkılaştırıcı bir etkiye de sahip olan kuşburnu çayını içerek cildinizin eskiye nazaran daha sağlıklı bir hale bürünmesini, toparlanmış ve sıkılaşmış bir yapıya kavuşmasını, ışıl ışık bir görünüme kavuşmasını sağlayabilirsiniz.
4. Bal ve limon maskesi
Gözenek sıkılaştırıcı doğal tonikler arasında oldukça popüler bir karışım olan bal ve limon maskesi sayesinde:
- Cildinizdeki geniş gözenekler yüzünden ortaya çıkan şikayetlerden kurtulmanız mümkündür.
- Son derece doğal bir cilt bakım ürünü olan bu karışım sayesinde sıkılaştırıcı etkiyi deneyimlemek istiyorsanız bir kaşık balın içine dört damla kadar limon sıkın.
- Daha sonra bu karışımı haftada bir kez cildinize uygulayın.
- İlerleyen dönemlerde cildinizde nasıl bir toparlanma olduğunu göreceksiniz.
5. Yoğurt maskesi
Gözenek sıkılaştırıcı kesin çözümlerden bir diğeri de yoğurt maskesidir
. Uygulaması en kolay ve en ucuz maskelerden biri olan yoğurt maskesi sayesinde cildinizin daha sıkı bir hale bürünmesini sağlayabilirsiniz.
Yoğurt maskesi hazırlamak için:
- Bir kabın içerisine iki yemek kaşığı yoğurt, iki yemek kaşığı un ve bir miktar gül suyu dökün ve bu malzemeleri güzelce karıştırın.
- Elde etmiş olduğunuz bu doğal karışımı haftada bir kez cildinizde sıkılaşmasını istediğiniz bölgeye uygulayın.
- Karışımı cildinize sürdükten sonra yirmi dakika bekleyin ve sonrasında ılık suyla cildinizi temizleyin.
6. Yumurta akı
Genişlemiş gözeneklerin küçültülmesi için kullanılan en yaygın doğal malzemelerden birisi olan yumurta akı:
- Son derece doğal ve verimli bir çözüm sunarak cildin daha sıkı bir yapıya kavuşmasını mümkün kılar.
- Yumurtayı kırdıktan sonra akını güzelce ayırın ve yüzünüzün her yerine eşit şekilde dağıtarak yedirin.
- Yumurta akı, cildinizde tamamen kuru bir hal alana kadar bekleyin ve kuruma gerçekleştikten sonra ılık su yardımıyla yüzünüzü temizleyin.
- Bu yöntemi haftada iki defa uygulamanız yeterli olacaktır.
7. Salatalık
Gözenekleri küçültme noktasında son derece yararlı bir doğal kaynak olan salatalık aynı zamanda etkili bir cilt sıkılaştırıcıdır. Cildinizdeki dokuların daha sağlıklı bir hal almasına destek olan salatalık sayesinde cildinizin daha parlak bir görünüme kavuşmasını sağlayabilirsiniz. Uzun yıllardır cilt bakımı için tercih edilen en popüler bitkisel ürünlerden birisi olan salatalık maskesini cildinize uyguladıktan sonra oldukça hızlı bir şekilde olumlu etkisini gözlemleyebilirsiniz.
Hazırlanışı:
- Salatalığı katı meyve sıkacağına atın ya da rendeleyin ve suyunu çıkartın.
- Salatalıktan elde etmiş olduğunuz bu suyu bir pamuk yardımıyla cildinizde problemli olarak gördüğünüz bölgeye uygulayın.
- Yaklaşık yirmi dakika kadar bekledikten sonra soğuk su ile cildinizi durulayın.
Diğer taraftan:
- Salatalık suyunun içerisine bir miktar limon suyu ve gül suyu da atarak cildiniz için daha etkili bir çözüm sağlayabilirsiniz.
- Bu karışımı cildinize uyguladıktan sonra
15 dakika bekleyin ve soğuk suyla ilgili bölgeyi temizleyin.
- Her iki karışımı da bir ay süresince her gün uygulayabilirsiniz.
8. Su
Hem iç organların sağlığını hem de cildin güzel görüntüsünü korumak için oldukça önemli bir hayati gereksinim olan su:
- Cildin sıkılaşıp gözeneklerin ufalmasına yardımcı olarak daha iyi bir görüntüye kavuşmanıza katkı sağlar.
- Eğer çok fazla su içmiyor, uzmanlar tarafından önerilen günlük su ihtiyacınızı karşılamıyorsanız bir an önce günde iki litre kadar su tüketmeye başlamalısınız.
- Bu sayede hem cildinizde gözlemlediğiniz sorunlar daha çabuk çözülecektir hem de iç organlarınız daha sağlıklı çalışarak size daha kaliteli bir yaşam imkanı sunacaklardır.
9. Yulaf ezmesi ve domates
Geniş gözeneklerin sıkılaştırılması için son derece etkili bir karışım olan domates ve yulaf ezmeli kür, son derece yüksek bir emme özelliğine sahip olduğu için cildin temizlenmesine ve yatışmasına destek olur. Bunun haricinde cilt üzerinde gözlenen pul pul dökülmeleri de engelleyen bu karışım ile cildin sıkılaştırılması mümkündür.
Bu kür ile ciltteki gözenekleri sıkılaştırmak için:
- Yarım tabak kadar yulaf ezmesinin içerisine bir adet domatesin suyunu ekleyin ve güzelce karıştırın.
- Daha sonra elde etmiş olduğunuz kürü cildinizde uygulamak istediğiniz bölgeye güzelce sürün ve bir saat kadar bekledikten sonra bölgeyi yıkayın.
- Uygulamanın ardından cildinizin daha parlak, pürüzsüz bir hal aldığını göreceksiniz.
10. Bira mayası ve limon
İçeriğinde çok yüksek miktarda protein ve mineral bulunduran bira mayası, bu yapısı sayesinde son derece etkili bir cilt temizleyicisi olarak limonla karıştırıldığı zaman gözeneklerin sıkılaşmasına ve cildin daha iyi bir görüntüye sahip olmasına olanak tanır.
Hazırlanışı:
- Bira mayasını bir miktar suyla karıştırın ve hamur kıvamına getirin.
- Daha sonra üzerine bir miktar limon suyu damlatın ve yeniden karıştırın.
- Elde etmiş olduğunuz maskeyi cildinizde sıkılaştırmak istediğiniz bölgeye uygulayın.
- Açık gözenekler için son derece etkili olan bira mayalı ve limonlu bu karışım ile orta vadede etkili sonuçlar alabilirsiniz.
11. Yoğurt ve bal
Yoğurdun içeriğinde bol miktarda yer alan laktik asit:
- Cildinde geniş gözenekleri bulunan kişilerin yanı sıra pul pul dökülmelerle karşılaşanların ve gözeneklerinde derinlemesine bir temizlik isteyenlerin vazgeçilmezleri arasındadır.
İçeriğinde zengin miktarda potasyum barındıran bal ise:
- Bakteri öldüren etkinin yanı sıra cildin sıkılaşmasına da destek olur.
Yoğurt ile balı bir araya getirdiğinizde ise çok daha etkili sonuçlar gözlemleyebilirsiniz.
Hazırlanışı:
- Bir kabın içerisine bir miktar yoğurt ve biraz bal dökün, güzelce karıştırın.
- Daha sonra elde etmiş olduğunuz bu karışımı gözeneklere sürün.
- Belirli bir süre sonra cildinizdeki gözeneklerin sıkılaştığını, cildinizin daha pürüzsüz ve çok daha yumuşak bir hal aldığını göreceksiniz.
Gözenekleri sıkılaştıran bir diğer popüler ürün ise kildir. Haftada en az bir defa uygulanması halinde son derece etkili sonuçlar almanızı sağlayan kil maskesini hazırlamak için iki yemek kaşığı kil, bir yemek kaşığı limon yağı, bir adet soda ve bir yemek kaşığı zeytinyağına ihtiyacınız var.
Tüm malzemeleri bir araya getirdikten sonra sodayı bir kabın içerisine boşaltın ve diğer malzemeleri de üzerine ilave edin. Tüm malzemeleri iyice karıştırın ve elde etmiş olduğunuz karışımı cildinize uygulayın. Yaklaşık 15 dakika kadar bekleyin ve bu sürenin geçmesinin ardından cildinizi ılık suyla yıkayarak durulayın.
13. Kuru fasulye
Orta vadede cilt için son derece faydalı bir etki sağlayan kuru fasulye sayesinde, cildinizdeki gözenekleri sıkılaştırabilir ve cildinizin çok daha güzel bir görüntüye kavuşmasını sağlayabilirsiniz.
Kuru fasulye yöntemi için:
- İki avuç kuru fasulye alın ve bunları blendırdan geçirin ya da öğüterek un haline getirin.
- Toz kıvamına gelmiş bu kuru fasulyeleri kullanmadan önce deniz süngerini önce çok az gül suyuna, daha sonra fasulye tozuna batırın.
- Sonrasında süngeri hafif bir biçimde ovalayarak yüzünüze uygulayın.
- Bu yöntemi iki ay boyunca uygulamanız halinde cildinizin ne kadar sıkılaştığını ve şikayetçi olduğunuz kötü görünümün nasıl ortadan kalktığını deneyimlemiş olacaksınız.
14. Buz
Listemizin üst kısımlarında anlatmış olduğumuz doğal maden suyundan elde edeceğiniz buz küplerinin yanı sıra normal suyla elde edeceğiniz buz küpleri sayesinde de cildinizdeki gözeneklerin daha sıkı bir hal almasını sağlayabilirsiniz.
Buz cilt üzerinde şok etkisi yaratır. Bu sayede gözenekler arasındaki boşluklar azalır, cilt daha sıkı bir hal alır.
Bunun için:
- Buz küplerini bir bezin içerisine koyarak cildinizde gezdirmeniz yeterli olacaktır.
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