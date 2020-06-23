Gözenek sıkılaştırıcı ürünler ve yöntemler nelerdir?

Cildin kirlenmesi ve gözeneklerin tıkanması neticesinde gözenekler genişler ve buna bağlı olarak sağlıklı bir cilde kıyasla cildin görüntüsü eski parlaklığını kaybetmiş olur. Cildin yeniden güzel görünmesi içinse bitkisel ürünlerden elde edilen doğal yöntemleri uygulamak yeterli olacaktır.

Cilt üzerindeki her bir gözenek cildin nefes almasını sağlayan hücre türündeki yapılardır. Sağlıklı bir şekilde nefes alabilen gözenekler genelde cildin daha sağlıklı ve daha parlak bir görüntüde olmasını destekler. Fakat bu gözeneklerin tıkanması ve sağlıklı bir şekilde nefes alamaması durumunda işler değişebilir. Bu yüzden gözenek temizliğine dikkat etmek son derece önemlidir.

Cilt temizliğine dikkat edilmediği durumda gözenekler tıkanır ve genişlemeye başlar. Fakat bu genişlemiş gözenekleri eski sağlıklı hallerine kavuşturmak için çok büyük bir çabanın altına girmeye gerek yok, cilt temizliğine dikkat etmeniz ve aşağıda verdiğimiz yöntemlerden birini uygulamanız yeterli.

Gözenek Sıkılaştırma Yöntemleri

1. Gül suyu

Başta yağlı cilde sahip olanlar olmak üzere: