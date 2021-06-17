Gözenekleri temizlemenin doğal yolları: Yalnızca 15 dakika sürüyor! Domates ve limon suyuyla yüzünüzü silerseniz...

Domates suyunun içine birkaç damla limon suyu ekleyin. Bu sıvıyı pamuk yardımıyla yüzünüze sürün ve 15 dakika bekletin. Doğal yöntemler içinde en sık tercih edilen besinlerden olan domates, yağlı ciltlerdeki parlayan görünümü kontrol altına almada yardımcı rol oynar.

Bir kaba birkaç damla limon suyunu ve 2 yumurta akını koyun. Bu maskeyi yüzünüze sürün. Kurumasını bekleyin.

Gözenek temizlemek için kimyasal ürünler yerine doğal yöntemleri tercih ediyorsanız size 5 farklı yöntem öneriyoruz. Hem ucuz hem de çok pratik olan gözenek temizleme yöntemleri ile güzelleşmek için saatler boyunca uğraşmanıza gerek kalmayacak! İşte gözenek temizlemenin 5 farklı yolu...

GÖZENEK TIKANIKLIĞI NEDEN OLUR?

Her gün içinde bulunulan kirli hava, toz, tüy, partikül, makyaj kalıntıları gibi sebepler, gözenek tıkanıklığı nedenleri arasında en büyük paya sahiptir. Bu gibi dış etkenler dışında cildimizin üzerinde bulunan açıklıklardan cilt yüzeyine yağ gelr. Bu açıklıklar derinin birkaç katında bulunduğundan kuru ve ölü hücrelerle kaplanabilir. Ancak gözeneklerimiz cildin hava alması için oldukça önemlidir. Bu nedenle ciltte bulunan gözeneklerin tıkanmaması için çaba sarf etmek yalnızca güzellik için değil sağlık için de önemlidir. Bu türk faktörler dışında kişilerin bazı davranışları da gözenek tıkanmalarına neden olabilir.

Yüze sık dokunmak,

Sivilce ve akneleri ellemek, patlatmak,

Uyku öncesi yüzü yıkamamak bu nedenler arasında en sık yapılanlardır.

GÖZENEKLERİ TEMİZ TUTMAK İÇİN NE YAPMALI? BU ÖNERİLER GÖZENEK TIKANIKLIĞI ÖNLÜYOR

Bu davranışlardan uzak durmak ciltteki gözenek tıkanıklığını önlemenin yolları arasında ciddi etkiye sahiptir.

Ayrıca güne su içerek başlamak ve sabah uyandığınızda ılık duş almak da gözenekleri temizlemede etkili rol oynar. Bunun dışında cildiniz için kullandığınız ürünlerin su bazlı olmasına dikkat etmeniz akne ve sivilceleri ortadan kaldırmada oldukça etkilidir.

Son olarak da yukarıda verdiğimiz doğal yöntemlerle uygulayacağınız maskeleri haftada 1 yinelemenin gözeneklerinizi temizlemede en büyük yardımcınız olacaktır.

