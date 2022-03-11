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Gözler AÖL sonuçlarına çevrildi! AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2022?

11.03.2022 23:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AÖL sınavları bitti şimdi sırada sonuçların açıklanması var. Geçtiğimiz gün AÖL sınavlarına girme hakkı son buldu. AÖL sınavına giren adaylar sınavlardan sonra sonuçların ne zaman açılanacağını araştırmaya başladı. Sınav puanlarını hesaplayan öğrenciler, AÖL sınav sonuçları MEB'in duyurusu sonrası öğrenebilecekler. İşte AÖL sonuçlarına dair detaylar!

Gözler AÖL sonuçlarına çevrildi! AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2022?

AÖL sınavları için geri sayım başladı. MEB tarafından Açık Lise sınavlarının AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden 10 Mart saat 23:59'a kadar online olarak gerçekleşeceği duyurmuştu. AÖL sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı söz konusu sınavlardan sonra öne çıkan konulardan biri oldu. AÖL sonuçların ne zaman açıklanacağına dair detayları haberimizde işledik...

AÖL SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Açık Lise (AÖL) sınav sonuçları için geri sayım başladı. Haftalardır sınava hazırlanan öğrenciler için AÖL 2. Dönem sınavları 1-10 Mart tarihleri arasında sınavlara girdi. AÖL sınavlarına giren öğrencilerin gözü şimdi de sonuç ekranına çevrildi. Sınav puanlarını hesaplayan öğrenciler, AÖL sınav sonuçları MEB'in duyurusu sonrası öğrenecekler.

AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

AÖL sınavlarına giren adayların gözü kulağı sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. AÖL sonuçları açıklandıktan sonra öğrenciler sonuçlara nasıl bakılacağını da öğrenmek istiyor. Sonuçlara;
"https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx" internet adresinden sorgulanabilecek. Sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmazken, 20 Mart'a kadar açıklanması bekleniyor.

AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

AÖL sınav sonuç tarihi için henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak daha önce AÖL 1. dönem sonuçları 10 gün içerisinde paylaşılmıştı. Geçtiğimiz dönemim bilgileri baz alındığında AÖL 2. dönem sınav sonuçlarının 20 Mart'a kadar duyurulması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
açıköğretim AÖL
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