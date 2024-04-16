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Gözler İran ve İsrail'e çevrildi! Dikkat çeken gelişme: ABD'li yetkililer zaman verdi

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
16.04.2024 18:17
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İsrail, İran'ın saldırısı sonrasında misilleme için harekete geçti. İsrail tarafından gelen açıklamalara hazırlıkların tamamlandığı aktarıldı. Gözler Orta Doğu'daki İran-İsrail gerilimine çevrilirken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. ABD'li yetkililer, İsrail'in misillemesi için zaman verdi.

Gözler İran ve İsrail'e çevrildi! Dikkat çeken gelişme: ABD'li yetkililer zaman verdi

İsrail'in 1 Nisan'da Suriye'nin başkenti Şam'da bulanan İran konsolosluğunu vurması bölgede tansiyonu yükseltmişti. 2'si general, 7 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili İran, 'Cezalandıracağız' açıklamasını yapmıştı. Peş peşe gelen açıklamaların ardından ABD istihbaratının İran'ın olası saldırısına ilişkin zaman vermesi ise tansiyonu iyice yükseltmişti.

İRAN ANAKARASINDAN İSRAİL'E İLK SALDIRI

İran, geçtiğimiz hafta sonu İsrail'in saldırısına karşılık verdi. İran, füze ve İHA'larla İsrail topraklarına saldırdı. Bazı noktalar vurulurken füze ve İHA'ların ABD ve İsrail hava kuvvetlerine ait savaş uçakları tarafından vurulduğu aktarıldı. Saldırı, İran'ın İsrail'i ilk kez topraklarından vurmasıyla ayrı bir önem taşıyor.

"HAZIRLIK TAMAMLANDI"

İran'ın saldırısı sonrasında İsrail'in karşı saldırıda bulunacağı aktarıldı. İsrail tarafından gelen açıklamalarda hazırlığın tamamlandığı ifade edildi.

İSRAİL SALDIRISI NE ZAMAN OLACAK?

NTV'nin ABD temsilcisi Hüseyin Günay sosyal medya hesabından İsrail saldırısının zamanıyla ilgili bir paylaşım yaptı. ABD'li yetkililere göre İsrail saldırıyı her an ya da hafta sonu gerçekleştirilecek. İran topraklarına yönelik misillemenin ise sınırlı olacağı aktarıldı.


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İran İsrail
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