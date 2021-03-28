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Gözler, kabine toplantısına çevrildi! Koronavirüs yasakları geri gelecek mi?

28.03.2021 09:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs mücadelede yeni önlemlerin alınıp alınmayacağı yarınki kabine toplantısında belli olacak.

Gözler, kabine toplantısına çevrildi! Koronavirüs yasakları geri gelecek mi?

İki haftada bir olağan toplantısını yapan kabine, yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak.

Kabinenin ana gündemini ise koronavirüsle mücadele oluşturacak. Toplantıda, günlük vaka sayılarındaki artışın nedenleri, kısıtlamaların artırılıp artırılmayacağı, Türkiye’nin aşı tedarikinde geldiği son nokta, yerli aşı çalışmaları, tam normalleşmeye geçiş takvimi gibi başlıklar ele alınacak.

Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alınan kararları açıklaması bekleniyor.

ÜÇ BÜYÜK İLDE SON DURUM

13-19 Mart haftasında koronavirüs vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 251,12, Ankara'da 107,99 İzmir'de 111,41 oldu.

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SAMSUN İLK SIRADA

Samsun, 100 bin kişide görülen vaka haritasında 508,97 ile yeniden en yüksek vakanın görüldüğü il oldu.

EN ÇOK VAKA GÖRÜLEN İLLER

Haftalık verilere göre Samsun, Giresun, Sinop, Balıkesir ve Yalova 100 bin kişide en çok COVID-19 vakası görülen iller oldu.

EN AZ VAKA GÖRÜLEN İLLER

Haftalık verilere göre Şırnak, Siirt, Hakkari, Mardin ve Şanlıurfa 100 bin kişide en az koronavirüs vakası görülen iller oldu.


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Kabine Toplantısı

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