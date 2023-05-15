Kulislerde onların adı geçiyor! 2 isim verdi: "2. tura kadar daha sık konuşulacak"

Meclis'te 28. dönemde nasıl bir tablo ortaya çıkacağı netleşmeye başladı. Cumhur İttifakı'nın çoğunluğu elde ettiği tabloda Meclis Başkanının kim olacağı merak edilenler arasında. Son kulis bilgilerini tv100 canlı yayınında paylaşan Deniz Gürel'in açıklamaları dikkat çekti.

HASAN CEMAL SEÇİLEMEDİ

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turda sonuçlanması durumunda bugün en çok konuşulan konulardan birinin Meclis Başkanının kim olacağı olduğunu ifade eden Gürel, kulislerde konuşulan isimleri açıkladı. Meclis Başkanı, seçilseydi Yeşil Sol Parti'den aday olan Hasan Cemal olacaktı. Ancak son tabloya göre Bakan Bozdağ ile Numan Kurtulmuş'un adlarının öne çıktığı belirtiliyor.

"DAHA SIK KONUŞULACAK"

"Sayın Numan Kurtulmuş ve Sayın Bekir Bozdağ ile ilgili Meclis Başkanı olabilecek isimler diye kulislerde konuşulmaya başlandı" diyen Gürel, ikinci tura dek geçecek süre zarfında bu isimlerin daha sık konuşulacağını belirtti.

"2. TURDA BU ZAMANA KADARKİ EN YÜKSEK OYUNU ALABİLİR"

Gürel ayrıca cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. turuyla ilgili "Benim tahminim odur ki 2. turda belki de bu zamana kadar aldığı en yüksek oyla seçilmeye namzet bir tablo var" değerlendirmesinde bulundu.



