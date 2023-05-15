SON DAKİKA: CHP'nin seçim sistemi çöktü mü? Bu soruya 'Öyle bir görevim yok' yanıtını alınca, İsmail Küçükkaya böyle seslendi 'Yorumu size bırakıyorum'

Seçimler sonrası son dakika haberleri de peş peşe gelmeye devam ediyor! Sandıklar açılırken CHP'nin takip sisteminin çalışmadığı ifade edilmişti. 'geliyorum.chp.org.tr' adresinden alınan görüntüler sosyal medyada çok konuşulmuştu. CHP'nin seçim takip sistemi çöktü mü?

SON DAKİKA: CHP'NİN SİSTEMİ ÇÖKTÜ MÜ? 'ALGI OLUŞTURANLAR...'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, dün gece yaşananlarla ilgili konuştu...

'Tüm Türkiye'den örgütlerimiz bize veri gönderdi. Coğrafi koşullar nedeniyle geç gönderenler oldu. Sistemsel bir sorun yaşamadık, öyle bir algı oluşturuldu. Benim basın açıklaması yapma gibi bir durum yok öyle bir görevim yok, ekranların başında kalmamız gerekiyor. Siber saldırı ihtimali vardı.

İSMAİL KÜÇÜKKAYA: 'YORUMU SİZE BIRAKIYORUM'

ANKA kendi sorumluluğunu yerine getirdi. Biz kendi sistemimizden devam ettik. Hep birlikte daha çok çalışacağız, ikinci turda genel başkanımızı cumhurbaşkanı yapacağız. Genel merkezde yoğun bir çalışma var, gecenin yorgunluğu var. İkinci vardiya arkadaşlarımız geldi.

İsmail Küçükkaya, 'Kendisine dün gece ulaşamamıştık, bu sabah ulaştık. Yorumu size bırakıyorum' ifadelerini kullandı.'

Onursal Adıgüzel, İsmail Küçükkaya'nın 'Seçimde hile hurda var mı?' sorusuna şu şekilde yanıt verdi: 'Biz tüm sonuçları takip ediyoruz. Hala arkadaşlarımız çalışıyor. Öyle bulgularımız olursa sizle paylaşıyor olacağız görünen seçimler ikinci tura kaldı.'



