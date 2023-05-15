Kılıçdaroğlu'na yüklenip 'Bugün istifa etmeli' dedi! Eski CHP'li Sevigen: Bir de 'Tayyip bey oy kaybetti' diyor! Yanındaki dalkavuklar...

Siyaset hayatına 1976'da CHP ile atılan, partiden 2021'de ihraç edilen eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen seçim sonuçlarına ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Sevigen, Kılıçdaroğlu için "Laiklik kelimesini ağzına almayan insanları yanına aldı, 'laik, demokratik cumhuriyet' diyenleri hep kapı dışına koydu" sözleriyle tepkisini gösterdi.

"HER SEÇİMDE BÖYLE OLUYOR"

CNN Türk'te canlı yayında açıklamalar yapan Sevigen "Biz Cumhuriyet Halk Partisi'ni bunlar için kurmadık. Biz 2. dönemin kurucusuyuz" derken sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim arkadaşlarımızın gece il, ilçe binalarında lambalar söndü. Herkes lambaları kapatmadan umutla bekler, şimdi sandık görevlilerine bağırıyorlar, diyorlar ki 'sandıkları bırakmayın.' Sandıkları bırakmayan kimler? Yıllardır CHP'ye emek vermiş, çile çekmiş, gayret etmiş, cebindeki ailesinin parasını götürmüş, afişler asmış, bildiriler dağıtmış... Tamamen emekçi insanlar, hep bu insanlar acı çekiyor. Her seçimde böyle oluyor.

YANINDAKİ DALKAVUKLAR 'EN BÜYÜK KRAL SENSİN' DEDİ"

"Kemal bey genel başkan olduktan sonra bu 11. seçim. Rica ettik, yalvardık, anlatmaya çalıştık. Yanındaki 4-5 tane dalkavuğu aldı, o dalkavuklar 'En büyük kral sensin, senden daha büyüğü yok' dedi. Laiklik kelimesini ağzına almayan insanları yanına aldı, 'laik, demokratik cumhuriyet' diyenleri hep kapı dışına koydu.

"Emek veren, çile çekenler dışarıda kaldı. Laik cumhuriyetten yana olmayan 75 adayı listeye koydu. Yarın istifa edip gidecek. Kemal Bey bu partinin sahibi mi? Bugün istifa etmesi lazım. Bir de 'Tayyip Bey oy kaybetti' diyor. Oy kaybeden biziz. 40 haramileri alsın gitsin. CHP Genel Başkanlığından derhal istifa etmesi lazım. Hani buluşacaktı altılı masa? Nerede bizim partinin kurmayları? Umurlarında değil. İlk defa solun bir şansı vardı, Kemal bey adaylığı için umudumuzu aldı. Niye ayağa kalkıp 'Kemal bey istifa etsin' demiyoruz?"



