Son dakika | Seçimin ertesi sabahı CHP'den '28 Mayıs' mesajı! "2. tur kesinleşti, mutlaka kazanacağız"

Son dakika haberi: 14 Mayıs'ın resmi olmayan sonuçlarına göre cumhurbaşkanı adaylarının yüzde 50 + 1 koşulunu sağlayamaması üzerine cumhurbaşkanlığı seçimleri için gözler 28 Mayıs'ta gerçekleşmesi öngörülen 2. tura çevrildi. CHP seçimi kazanma iddiasını 2. tur için de yinelerken 'sandık' vurgusu yaptı.

"SONUÇLARI DEĞİŞTİRMEYECEK"

Basın toplantısı düzenleyerek resmi olmayan sonuçları değerlendiren CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Seçim kesin olarak ikinci tura kaldı, yurt dışından gelen oylar sonucu değiştirmeyecektir. Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. tura kaldığı artık kesinleşmiştir" dedi.

SANDIK ÇAĞRISI

Sandığa giden herkese teşekkürlerini ileten Öztrak, "Dün sandığa gidip oy veren herkese yürekten teşekkür ediyoruz. Sabaha kadar uyumadan sandıkları bekleyen herkesin çabaları takdirin üstündedir. Dün akşam gösterdikleri fedakarlığı 28 Mayıs'ta da göstereceklerinden ve tek bir oyun dahi heba olmamasını sağlayacaklarından eminiz" ifadeleriyle sandık çağrısında bulundu.

28 MAYIS VURGUSU

Öztrak ayrıca "2. turda mutlaka kazanacağız" diyerek 28 Mayıs'ı işaret etti.



