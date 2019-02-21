KADIN

Gözler mi yüz mü daha önce yaşlanır?

ahmet.sonmez ahmet.sonmez
ESTETİK HABERLERİ  | 20.02.2019 13:50 | Son Güncelleme

Bu sorunun cevabını duraksamadan vermek son derece zor. Gözleri yüzün bütününden ayırabilir miyiz? Aslında “hayır!” O halde hangi kısmın daha önce yaşlandığından çok ne tür bir düzeltme işleminin kişi için en çok fayda sağlayacağına odaklanmak gerekli. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Dr. Ahmet Sönmez, “Gözler mi yoksa yüz bölgemiz mi daha önce yaşlanır?” sorusunu tüm ayrıntılarıyla bizler için açıkladı.

Gözler mi yüz mü daha önce yaşlanır?

GÖZ ÇEVRESİNDEKİ ETKİ DAHA BELİRGİN

Bir kişinin mutlu mu, üzgün mü, öfkeli mi olduğunu gözlerinden anlamak mümkün. Duygularımızı dışa vurduğumuz en önemli mimiğimiz göz ve göz çevresinde oluşur. Bu nedenle yer çekiminin ve yaşın etkisi her bölgeye aynı davransa da göz çevresinin gençleştirilmesine yönelik işlemler daha belirgin etki ortaya koyuyor.

Yüzdeki yaşlanma bulgusu ilk düzeltilmek istediğinde bu alan çok büyük oranda gözler ve göz çevresidir. Göz çevresini yoluna koymadan yüze devam etmek çok olası değil.

GÖZ ÇEVRESİNE ODAKLANMANIN BİR DİĞER NEDENİ...

Gözler ve göz çevresi ile ilgili odaklanmamın ikinci bir nedeni daha var. Bu bölgeye yapılacak nispeten basit sayılabilecek işlemler ile epey fark yaratmak mümkün. Böylece hastanın estetik müdahalelerle ilgili korkularını ve çekincelerini ufak dokunuşlarla yavaş yavaş gidermiş olunur.

Hasta ileri senelere ihtiyaç duyabileceği daha büyük müdahalelere psikolojik olarak hazır hisseder. Bir karşılaştırma yapmak gerekirse; kaz ayağı bölgesindeki gülümsemeye bağlı çizgiler ve kaşların arasındaki kaş çatma çizgileri nispeten daha kolay botoks müdahaleleri ile düzeltilebilir.

BOTOKS MÜDAHALESİ VE SONRASI

Bu bölgelerdeki botoks müdahalesinin sonuçlarının uzun süreli ve nekahat dönemli cerrahi işlemlerden bile daha üstündür. Aynı şekilde üst göz kapağında meydana gelen sarkıklığın ve torbalanmanın cerrahi olarak giderilmesi yaklaşık 45 dakika süren ve hastanın akşam eve gittiği bir işlemdir. Ortalama dört gün sonra bantlar çıkartılır ve sosyal yaşantı normale döner.

Boyundaki sarkıklıkların giderilmesi için yapılacak bir boyun germe ameliyatı daha uzun sürer, hastalar genelde bir günü hastanede geçirir ve sosyal hayatlarına dönmeleri biraz daha uzun olabilir.

Tüm bu sebeplerden ötürü göz çevresinde gerçekleştirilen cerrahi veya cerrahisiz müdahaleler uygulamalarda daha sık olarak gerçekleşir. Hatta dünyada da buna benzer durum söz konusu.

GÖZ ÇEVRESİNDE HASTA YAŞI ÇOK DAHA GENÇ

İkinci bir nokta da, göz çevresi müdahalelerinde hasta yaşı çok daha gençtir. Örneğin, botoks veya dolgu gibi işlemler artık otuzlu yaşların başında uygulanırken, otuzlu yaşların sonuna doğru cerrahi işlemler yapılan hasta grubu vardır. Yanaklar, dudak çevresi veya boyun gibi yüze ait diğer bölgelere bakacak olursak müdahale yaşı kırklı yaşların sonu veya ellili yaşlar olarak öne çıkıyor.

Burada vermek istenilen bir bilgi de otuzlu ve kırklı yaşlarda, yani nispeten erken dönemde göz kapağı estetiği planlamak isteyen hastaların daha ileri yıllarda, örneğin; 60 yaşına geldiğinde ikinci kez bir göz kapağı müdahalesi geçirme ihtimalleri olduğu. Ne de olsa estetik ameliyatlar saati geri alıyor ama saati durdurmuyor.

YÜZ GERME AMELİYATLARI BİR KEZ UYGULANIR

Sizi ilk ameliyatınızdan yirmi sene kadar sonra tekrar belli sıkıntılarla doktorunuza başvurabilirsiniz. Oysa yüz germe türü ameliyatlar genelde bir kez uygulanıyor.

Tabii bunun da istisnaları mümkün. Son bir nokta; tüm bu ameliyatlar aynı hastaya iki kez uygulanabilir. Yani eğer ihtiyacınız varsa göz kapaklarınız tekrar ameliyat edilebilir veya yüzünüz tekrar gerilebilir. Ehil ellerde bu durum bir sakınca doğurmayacaktır.

Dr. Ahmet Sönmez
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı

www.drahmetsonmez.com
Facebook: @drahmetsonmezplastikcerrahi
Instagram: @drahmetsonmez
YouTube: Dr. Ahmet Sönmez

Hamile olduğunu doğuma girerken öğrendi, 'ben bakireyim' dediHamile olduğunu doğuma girerken öğrendi, 'ben bakireyim' dedi
2019 yılının öne çıkan ameliyatsız estetik trendleri2019 yılının öne çıkan ameliyatsız estetik trendleri
Ameliyatsız estetik trendleriAmeliyatsız estetik trendleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
göz çevresi estetiği yüz estetiği

En Çok Okunan Haberler

Olay! Hacklendi; ünlü futbolcunun mesajları ifşa oldu

Olay! Hacklendi; ünlü futbolcunun mesajları ifşa oldu

'Berkay ve Ece Erken öpüştü' iddiası olay oldu!

'Berkay ve Ece Erken öpüştü' iddiası olay oldu!

Göğüs kutlaması! 100'den fazla kadın bunun için...

Göğüs kutlaması! 100'den fazla kadın bunun için...

Esrarengiz cinayet! Dikkat çeken ayrıntı

Esrarengiz cinayet! Dikkat çeken ayrıntı

Moda devinden 'intihar' özrü!

Moda devinden 'intihar' özrü!

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Yüze genç görünüm veren 5 küçük dokunuş

Yüze genç görünüm veren 5 küçük dokunuş

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Burun estetiği sonrası dikkat edilmesi gerekenler

Burun estetiği sonrası dikkat edilmesi gerekenler

Çarpık bacak nasıl düzeltilir?

Çarpık bacak nasıl düzeltilir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
2019 yılının öne çıkan ameliyatsız estetik trendleri

2019 yılının öne çıkan ameliyatsız estetik trendleri

Ameliyatsız estetik trendleri

Ameliyatsız estetik trendleri

2019 yılında estetik alanında hangi yenilikler var?

2019 yılında estetik alanında hangi yenilikler var?

Göz çevresi için neler yapılabilir? İşte merak edilenler

Göz çevresi için neler yapılabilir? İşte merak edilenler

Estetik ameliyatı sonrasında bakım

Estetik ameliyatı sonrasında bakım

Meme küçültme estetiği ile daha sağlıklı bir hayat

Her zaman çekici gelse de aslında büyük göğüs...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.