Gözler mi yüz mü daha önce yaşlanır?

GÖZ ÇEVRESİNDEKİ ETKİ DAHA BELİRGİN
Bir kişinin mutlu mu, üzgün mü, öfkeli mi olduğunu gözlerinden anlamak mümkün. Duygularımızı dışa vurduğumuz en önemli mimiğimiz göz ve göz çevresinde oluşur. Bu nedenle yer çekiminin ve yaşın etkisi her bölgeye aynı davransa da göz çevresinin gençleştirilmesine yönelik işlemler daha belirgin etki ortaya koyuyor.
Yüzdeki yaşlanma bulgusu ilk düzeltilmek istediğinde bu alan çok büyük oranda gözler ve göz çevresidir. Göz çevresini yoluna koymadan yüze devam etmek çok olası değil.
GÖZ ÇEVRESİNE ODAKLANMANIN BİR DİĞER NEDENİ...
Gözler ve göz çevresi ile ilgili odaklanmamın ikinci bir nedeni daha var. Bu bölgeye yapılacak nispeten basit sayılabilecek işlemler ile epey fark yaratmak mümkün. Böylece hastanın estetik müdahalelerle ilgili korkularını ve çekincelerini ufak dokunuşlarla yavaş yavaş gidermiş olunur.
Hasta ileri senelere ihtiyaç duyabileceği daha büyük müdahalelere psikolojik olarak hazır hisseder. Bir karşılaştırma yapmak gerekirse; kaz ayağı bölgesindeki gülümsemeye bağlı çizgiler ve kaşların arasındaki kaş çatma çizgileri nispeten daha kolay botoks müdahaleleri ile düzeltilebilir.
BOTOKS MÜDAHALESİ VE SONRASI
Bu bölgelerdeki botoks müdahalesinin sonuçlarının uzun süreli ve nekahat dönemli cerrahi işlemlerden bile daha üstündür. Aynı şekilde üst göz kapağında meydana gelen sarkıklığın ve torbalanmanın cerrahi olarak giderilmesi yaklaşık 45 dakika süren ve hastanın akşam eve gittiği bir işlemdir. Ortalama dört gün sonra bantlar çıkartılır ve sosyal yaşantı normale döner.
Boyundaki sarkıklıkların giderilmesi için yapılacak bir boyun germe ameliyatı daha uzun sürer, hastalar genelde bir günü hastanede geçirir ve sosyal hayatlarına dönmeleri biraz daha uzun olabilir.
Tüm bu sebeplerden ötürü göz çevresinde gerçekleştirilen cerrahi veya cerrahisiz müdahaleler uygulamalarda daha sık olarak gerçekleşir. Hatta dünyada da buna benzer durum söz konusu.
GÖZ ÇEVRESİNDE HASTA YAŞI ÇOK DAHA GENÇ
İkinci bir nokta da, göz çevresi müdahalelerinde hasta yaşı çok daha gençtir. Örneğin, botoks veya dolgu gibi işlemler artık otuzlu yaşların başında uygulanırken, otuzlu yaşların sonuna doğru cerrahi işlemler yapılan hasta grubu vardır. Yanaklar, dudak çevresi veya boyun gibi yüze ait diğer bölgelere bakacak olursak müdahale yaşı kırklı yaşların sonu veya ellili yaşlar olarak öne çıkıyor.
Burada vermek istenilen bir bilgi de otuzlu ve kırklı yaşlarda, yani nispeten erken dönemde göz kapağı estetiği planlamak isteyen hastaların daha ileri yıllarda, örneğin; 60 yaşına geldiğinde ikinci kez bir göz kapağı müdahalesi geçirme ihtimalleri olduğu. Ne de olsa estetik ameliyatlar saati geri alıyor ama saati durdurmuyor.
YÜZ GERME AMELİYATLARI BİR KEZ UYGULANIR
Sizi ilk ameliyatınızdan yirmi sene kadar sonra tekrar belli sıkıntılarla doktorunuza başvurabilirsiniz. Oysa yüz germe türü ameliyatlar genelde bir kez uygulanıyor.
Tabii bunun da istisnaları mümkün. Son bir nokta; tüm bu ameliyatlar aynı hastaya iki kez uygulanabilir. Yani eğer ihtiyacınız varsa göz kapaklarınız tekrar ameliyat edilebilir veya yüzünüz tekrar gerilebilir. Ehil ellerde bu durum bir sakınca doğurmayacaktır.
Dr. Ahmet Sönmez
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı
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