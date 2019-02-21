Gözler mi yüz mü daha önce yaşlanır?

GÖZ ÇEVRESİNDEKİ ETKİ DAHA BELİRGİN

Bir kişinin mutlu mu, üzgün mü, öfkeli mi olduğunu gözlerinden anlamak mümkün. Duygularımızı dışa vurduğumuz en önemli mimiğimiz göz ve göz çevresinde oluşur. Bu nedenle yer çekiminin ve yaşın etkisi her bölgeye aynı davransa da göz çevresinin gençleştirilmesine yönelik işlemler daha belirgin etki ortaya koyuyor.

Yüzdeki yaşlanma bulgusu ilk düzeltilmek istediğinde bu alan çok büyük oranda gözler ve göz çevresidir. Göz çevresini yoluna koymadan yüze devam etmek çok olası değil.

GÖZ ÇEVRESİNE ODAKLANMANIN BİR DİĞER NEDENİ...

Gözler ve göz çevresi ile ilgili odaklanmamın ikinci bir nedeni daha var. Bu bölgeye yapılacak nispeten basit sayılabilecek işlemler ile epey fark yaratmak mümkün. Böylece hastanın estetik müdahalelerle ilgili korkularını ve çekincelerini ufak dokunuşlarla yavaş yavaş gidermiş olunur.

Hasta ileri senelere ihtiyaç duyabileceği daha büyük müdahalelere psikolojik olarak hazır hisseder. Bir karşılaştırma yapmak gerekirse; kaz ayağı bölgesindeki gülümsemeye bağlı çizgiler ve kaşların arasındaki kaş çatma çizgileri nispeten daha kolay botoks müdahaleleri ile düzeltilebilir.