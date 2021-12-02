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Bir bakan bir daha bakacak! Gözlerinizi ön plana çıkaracak makyaj tüyoları

02.12.2021 07:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güzel, iri ve çarpıcı gözler ile daha da etkileyici bakışlara sahip olmayı kim istemez ki? Birkaç makyaj malzemesi ve kolayca uygulayabileceğiniz teknikler sayesinde bakışlarınızla herkesi etkileyeceğiniz, hep hayalini kurduğunuz derin ve anlamlı gözlere sahip olabilirsiniz. Nasıl mı? İşte detaylar!

Bir bakan bir daha bakacak! Gözlerinizi ön plana çıkaracak makyaj tüyoları

Makyajınızda gözleriniz ön planda olsun ve gözlerinize bir bakan bir daha baksın istiyorsanız, bu ipuçlarını kullanabilirsiniz! Daha büyük gözler, daha belirgin kaşlar, gür ve kıvrık kirpiklere sahip olmak için yapmanız gerekenler çok basit. Bu teknikler ve malzemelerle herkesi büyüleyeceksiniz!

KAŞLARINIZI BELİRGİNLEŞTİRİN

  • Simetrik ve belirgin kaşlar gözlerinizi daha ön plana çıkarmanıza yardımcı olacak.

  • Kaşlarınızı kaş fırçası ile şekillendirmek ve kaş sabitleyici ile sabitlemek gün içinde daha düzgün kaşlara sahip olmanızı sağlayabilir.

  • Kaşlarınızı belirgin hale getirmek için kaş farı ile boşlukları da doldurabilirsiniz.

KİRPİKLERİNİZİ KIVIRIN VE GÜRLEŞTİRİN

  • Daha kıvrık kirpikler için kirpik kıvırıcılar kullanılabilir. Rimelinizi sürdükten sonra kirpik kıvırıcısı kullanabilirsiniz.

  • Ayrıca kirpik diplerinizin koyu renk olması da gözlerinizi daha belirgin hale getirebilir.

  • Kirpik diplerinize uygulayacağınız göz kalemi, kirpiklerinizi daha yoğun ve gür gösterecek.

GÖZ ALTINIZA BEYAZ GÖZ KALEMİ UYGULAYIN

  • Alt göz kapağınızın içine beyaz göz kalemi sürmeniz gözlerinizi hem daha canlı hem de daha iri gösterecek.

  • Bu sayede daha iri ve parlak gözlerinizle göz makyajınızı ön plana çıkaracaksınız.

KOYU RENK FAR İLE GÖZ YUVARLAĞINIZI BELİRGİNLEŞTİRİN

  • Koyu renk farları göz kapağınızın kenarlarına doğru uygulayarak daha çarpıcı bir görünüm elde edebilirsiniz.

  • Kenarlara uygulanan koyu renk farı dağıtırken farınızın daha açık renklerini kullanın ve iç kısımlara doğru dağıtın.

VURGULAMAK İÇİN AYDINLATICI KULLANIN

  • Sedefli ve açık tonlarda aydınlatıcılar kullanarak gözlerinizi daha belirgin hale getirebilirsiniz.

  • Göz farınızı uyguladıktan sonra göz kapağınızın orta kısmına aydınlatıcı sürerek göz yuvarlağınızı belirgin hale getirebilirsiniz.

  • Aydınlatıcıyı kaşınızın altındaki köşelere ve gözünüzün iç köşelerine uygulayarak daha parlak ve canlı bir makyaj elde edebilirsiniz.

GÖZ ALTINI BELİRGİNLEŞTİRİN

  • Üst kirpikler kadar alt kirpikler de önemli. Belirgin alt kirpiklerle daha dikkat çekici gözlere sahip olmanız mümkün.

  • Kenarlara doğru belirginleşen göz altı kirpikleri gözlerinizi daha iri gösterir.

  • Siyah ya da koyu renk göz kaleminizi alt kirpiklerinizin kenarlarına hafifçe uyguladıktan sonra kenarlara doğru dağıtarak göz altı kirpiklerinizi daha gür ve dikkat çekici hale getirebilirsiniz.
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