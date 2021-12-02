Bir bakan bir daha bakacak! Gözlerinizi ön plana çıkaracak makyaj tüyoları

Makyajınızda gözleriniz ön planda olsun ve gözlerinize bir bakan bir daha baksın istiyorsanız, bu ipuçlarını kullanabilirsiniz! Daha büyük gözler, daha belirgin kaşlar, gür ve kıvrık kirpiklere sahip olmak için yapmanız gerekenler çok basit. Bu teknikler ve malzemelerle herkesi büyüleyeceksiniz!

KAŞLARINIZI BELİRGİNLEŞTİRİN

Simetrik ve belirgin kaşlar gözlerinizi daha ön plana çıkarmanıza yardımcı olacak.

Kaşlarınızı kaş fırçası ile şekillendirmek ve kaş sabitleyici ile sabitlemek gün içinde daha düzgün kaşlara sahip olmanızı sağlayabilir.

Kaşlarınızı belirgin hale getirmek için kaş farı ile boşlukları da doldurabilirsiniz.

KİRPİKLERİNİZİ KIVIRIN VE GÜRLEŞTİRİN

Daha kıvrık kirpikler için kirpik kıvırıcılar kullanılabilir. Rimelinizi sürdükten sonra kirpik kıvırıcısı kullanabilirsiniz.

Ayrıca kirpik diplerinizin koyu renk olması da gözlerinizi daha belirgin hale getirebilir.

Kirpik diplerinize uygulayacağınız göz kalemi, kirpiklerinizi daha yoğun ve gür gösterecek.

GÖZ ALTINIZA BEYAZ GÖZ KALEMİ UYGULAYIN

Alt göz kapağınızın içine beyaz göz kalemi sürmeniz gözlerinizi hem daha canlı hem de daha iri gösterecek.

Bu sayede daha iri ve parlak gözlerinizle göz makyajınızı ön plana çıkaracaksınız.

KOYU RENK FAR İLE GÖZ YUVARLAĞINIZI BELİRGİNLEŞTİRİN

Koyu renk farları göz kapağınızın kenarlarına doğru uygulayarak daha çarpıcı bir görünüm elde edebilirsiniz.

Kenarlara uygulanan koyu renk farı dağıtırken farınızın daha açık renklerini kullanın ve iç kısımlara doğru dağıtın.

VURGULAMAK İÇİN AYDINLATICI KULLANIN

Sedefli ve açık tonlarda aydınlatıcılar kullanarak gözlerinizi daha belirgin hale getirebilirsiniz.

Göz farınızı uyguladıktan sonra göz kapağınızın orta kısmına aydınlatıcı sürerek göz yuvarlağınızı belirgin hale getirebilirsiniz.

Aydınlatıcıyı kaşınızın altındaki köşelere ve gözünüzün iç köşelerine uygulayarak daha parlak ve canlı bir makyaj elde edebilirsiniz.

GÖZ ALTINI BELİRGİNLEŞTİRİN