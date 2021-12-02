Bir bakan bir daha bakacak! Gözlerinizi ön plana çıkaracak makyaj tüyoları

Makyajınızda gözleriniz ön planda olsun ve gözlerinize bir bakan bir daha baksın istiyorsanız, bu ipuçlarını kullanabilirsiniz! Daha büyük gözler, daha belirgin kaşlar, gür ve kıvrık kirpiklere sahip olmak için yapmanız gerekenler çok basit. Bu teknikler ve malzemelerle herkesi büyüleyeceksiniz!
Simetrik ve belirgin kaşlar gözlerinizi daha ön plana çıkarmanıza yardımcı olacak.
Kaşlarınızı kaş fırçası ile şekillendirmek ve kaş sabitleyici ile sabitlemek gün içinde daha düzgün kaşlara sahip olmanızı sağlayabilir.
Daha kıvrık kirpikler için kirpik kıvırıcılar kullanılabilir. Rimelinizi sürdükten sonra kirpik kıvırıcısı kullanabilirsiniz.
Ayrıca kirpik diplerinizin koyu renk olması da gözlerinizi daha belirgin hale getirebilir.
Alt göz kapağınızın içine beyaz göz kalemi sürmeniz gözlerinizi hem daha canlı hem de daha iri gösterecek.
Koyu renk farları göz kapağınızın kenarlarına doğru uygulayarak daha çarpıcı bir görünüm elde edebilirsiniz.
Sedefli ve açık tonlarda aydınlatıcılar kullanarak gözlerinizi daha belirgin hale getirebilirsiniz.
Göz farınızı uyguladıktan sonra göz kapağınızın orta kısmına aydınlatıcı sürerek göz yuvarlağınızı belirgin hale getirebilirsiniz.
Üst kirpikler kadar alt kirpikler de önemli. Belirgin alt kirpiklerle daha dikkat çekici gözlere sahip olmanız mümkün.
Kenarlara doğru belirginleşen göz altı kirpikleri gözlerinizi daha iri gösterir.
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